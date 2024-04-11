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Мировой экономике предрекли "вялое десятилетие"

Мировой экономике предрекли "вялое десятилетие" - 11.04.2024, ПРАЙМ

Мировой экономике предрекли "вялое десятилетие"

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева полагает, что 2020-е годы будут "вялым десятилетием" с точки зрения мировой экономики. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:08+0300

2024-04-11T16:08+0300

2024-04-11T16:10+0300

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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева полагает, что 2020-е годы будут "вялым десятилетием" с точки зрения мировой экономики. "Наш среднесрочный прогноз мирового роста остается значительно ниже исторического среднего показателя - чуть выше 3%. Без корректировки курса мы действительно движемся к "прохладным двадцатым годам" - вялому и разочаровывающему десятилетию", - заявила Георгиева на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России). По ее словам, основной причиной замедления роста мировой экономики является замедление производительности, это влечет замедление роста в половине стран с развитой и развивающейся экономикой и почти во всех с низкими доходами.

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прогноз, мир, мвф