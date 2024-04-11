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Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики - 11.04.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:30+0300
2024-04-11T18:30+0300
2024-04-11T18:31+0300
экономика
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации. В отчете говорится, что в 2024 году для России прогнозируется рост ВВП в 2,2%, в 2025 году - 1,1%. Как указывает Всемирный банк, этот показатель улучшился по сравнению с выпущенным в январе прогнозом на 0,9 и 0,2 процентных пункта для 2024 и 2025 годов соответственно.Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил ранее журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой.По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.
https://1prime.ru/20240410/ekonomika-847277256.html
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всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики
Всемирный банк: в 2024 году для России прогнозируется рост ВВП в 2,2%
ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз для экономики России, следует из отчета финансовой организации.
В отчете говорится, что в 2024 году для России прогнозируется рост ВВП в 2,2%, в 2025 году - 1,1%. Как указывает Всемирный банк, этот показатель улучшился по сравнению с выпущенным в январе прогнозом на 0,9 и 0,2 процентных пункта для 2024 и 2025 годов соответственно.
Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил ранее журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой.
По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году