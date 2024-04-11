Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240411/pvo-847306278.html
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет - 11.04.2024, ПРАЙМ
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет
Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:52+0300
2024-04-11T15:54+0300
вооружения
пво
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/10/842271072_0:172:2957:1835_1920x0_80_0_0_8e1d1724cf224218be3454c78a7fc76d.jpg
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для AT. По словам Брайена, Госдепартамент утверждает, что HAWK, которые служат украинской армии, нуждаются в модернизации.Однако, как отметил экс-сотрудник Пентагона, многие полупроводниковые узлы данной системы разработаны еще в 1980-х. Вряд ли заводы согласятся производить такие комплектующие, поэтому даже ремонт систем ПВО для Украины создает трудности, заявляет Брайен.Указывается, что даже модернизованных систем HAWK будет недостаточно для защиты важных объектов и укреплений ВСУ. Автор статьи полагает, что действенность этих систем сомнительна."Больше всего украинцев тревожит защита ключевых городов — особенно Киева. Если судить по российским воздушным ударам по другим агломерациям (Одесса, Харьков), то эффективной противовоздушной обороны там нет", — пишет Брайен.Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240410/diplomatiya-847284000.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/10/842271072_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_62d98bf7115e6d95d4300104ae8f251b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пво, сво
Вооружения, ПВО, СВО
15:52 11.04.2024 (обновлено: 15:54 11.04.2024)
 
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет

Экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил о бесполезности украинской ПВО

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для AT.
По словам Брайена, Госдепартамент утверждает, что HAWK, которые служат украинской армии, нуждаются в модернизации.
Однако, как отметил экс-сотрудник Пентагона, многие полупроводниковые узлы данной системы разработаны еще в 1980-х. Вряд ли заводы согласятся производить такие комплектующие, поэтому даже ремонт систем ПВО для Украины создает трудности, заявляет Брайен.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Дипломатия не сработала". Кулеба планирует жестко требовать ПВО Patriot
Вчера, 22:37
Указывается, что даже модернизованных систем HAWK будет недостаточно для защиты важных объектов и укреплений ВСУ. Автор статьи полагает, что действенность этих систем сомнительна.
"Больше всего украинцев тревожит защита ключевых городов — особенно Киева. Если судить по российским воздушным ударам по другим агломерациям (Одесса, Харьков), то эффективной противовоздушной обороны там нет", — пишет Брайен.
Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ВооруженияПВОСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала