https://1prime.ru/20240411/pvo-847306278.html

Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет

Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет - 11.04.2024, ПРАЙМ

Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет

Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:52+0300

2024-04-11T15:52+0300

2024-04-11T15:54+0300

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для AT. По словам Брайена, Госдепартамент утверждает, что HAWK, которые служат украинской армии, нуждаются в модернизации.Однако, как отметил экс-сотрудник Пентагона, многие полупроводниковые узлы данной системы разработаны еще в 1980-х. Вряд ли заводы согласятся производить такие комплектующие, поэтому даже ремонт систем ПВО для Украины создает трудности, заявляет Брайен.Указывается, что даже модернизованных систем HAWK будет недостаточно для защиты важных объектов и укреплений ВСУ. Автор статьи полагает, что действенность этих систем сомнительна."Больше всего украинцев тревожит защита ключевых городов — особенно Киева. Если судить по российским воздушным ударам по другим агломерациям (Одесса, Харьков), то эффективной противовоздушной обороны там нет", — пишет Брайен.Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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пво, сво