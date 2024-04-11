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Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет - 11.04.2024, ПРАЙМ
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет
Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:52+0300
2024-04-11T15:52+0300
2024-04-11T15:54+0300
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для AT. По словам Брайена, Госдепартамент утверждает, что HAWK, которые служат украинской армии, нуждаются в модернизации.Однако, как отметил экс-сотрудник Пентагона, многие полупроводниковые узлы данной системы разработаны еще в 1980-х. Вряд ли заводы согласятся производить такие комплектующие, поэтому даже ремонт систем ПВО для Украины создает трудности, заявляет Брайен.Указывается, что даже модернизованных систем HAWK будет недостаточно для защиты важных объектов и укреплений ВСУ. Автор статьи полагает, что действенность этих систем сомнительна."Больше всего украинцев тревожит защита ключевых городов — особенно Киева. Если судить по российским воздушным ударам по другим агломерациям (Одесса, Харьков), то эффективной противовоздушной обороны там нет", — пишет Брайен.Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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пво, сво
Киев лишился ПВО: американское старое оружие не поможет
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил о бесполезности украинской ПВО
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ.
Киев лишился эффективной системы ПВО, даже после ремонта ранее поставленных HAWK, ВСУ не смогут обезопасить критически важные объекты, сообщает
бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для AT.
По словам Брайена, Госдепартамент утверждает, что HAWK, которые служат украинской армии, нуждаются в модернизации.
Однако, как отметил экс-сотрудник Пентагона, многие полупроводниковые узлы данной системы разработаны еще в 1980-х. Вряд ли заводы согласятся производить такие комплектующие, поэтому даже ремонт систем ПВО для Украины создает трудности, заявляет Брайен.
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Указывается, что даже модернизованных систем HAWK будет недостаточно для защиты важных объектов и укреплений ВСУ. Автор статьи полагает, что действенность этих систем сомнительна.
"Больше всего украинцев тревожит защита ключевых городов — особенно Киева. Если судить по российским воздушным ударам по другим агломерациям (Одесса, Харьков), то эффективной противовоздушной обороны там нет", — пишет Брайен.
Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.