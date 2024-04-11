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Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки
Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки - 11.04.2024, ПРАЙМ
Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки
Ракета "Ангара-А5", относящаяся к ракетам тяжелого класса, впервые стартовала с космодрома Восточный после двух перенесенных ранее запусков, рассказал... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:08+0300
2024-04-11T12:35+0300
россия
космодром "восточный"
ракеты "ангара"
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр - ПРАЙМ. Ракета "Ангара-А5", относящаяся к ракетам тяжелого класса, впервые стартовала с космодрома Восточный после двух перенесенных ранее запусков, рассказал корреспондент РИА Новости.Сообщается, что пуск состоялся в соответствии с планом одинадцатого апреля в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделится от третьей ступени ракеты, после чего выведет на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку. Позднее корреспондент отметил, что "Ангара-А5 вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.9 апреля в это же время должен был состояться первый старт ракеты, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до нужного срока. Сообщалось, что причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. После неудачного запуска старт был перенесен на сутки, но десятого апреля ситуация повторилась. Тяжелая ракета "Ангара-А5" — первая разработанная в России после распада Советского Союза. Восточный — первый гражданский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области. Его протяжённость с юго-запада на северо-восток составляет восемнадцать километров, а с юго-востока на северо-запад – тридцать шесть. Строительство космодрома началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. С 26 апреля 2016 года с "Восточного" выполняется орбитальный запуск ракет "Союз" для выведения на орбиту космических аппаратов. Запуски с Восточного преследуют научные цели. Ракеты доставляют в космос спутники, способные исследовать верхние слои атмосферы или прогнозировать погоду.
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россия, космодром "восточный", ракеты "ангара"
РОССИЯ, Космодром "Восточный", ракеты "Ангара"
12:08 11.04.2024 (обновлено: 12:35 11.04.2024)
 
Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки

Ракета "Ангара А5" впервые стартовала с космодрома Восточный

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Первый запуск ракеты Ангара-А5 с космодрома Восточный - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр - ПРАЙМ. Ракета "Ангара-А5", относящаяся к ракетам тяжелого класса, впервые стартовала с космодрома Восточный после двух перенесенных ранее запусков, рассказал корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что пуск состоялся в соответствии с планом одинадцатого апреля в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделится от третьей ступени ракеты, после чего выведет на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку.
Позднее корреспондент отметил, что "Ангара-А5 вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.
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9 апреля в это же время должен был состояться первый старт ракеты, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до нужного срока. Сообщалось, что причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
После неудачного запуска старт был перенесен на сутки, но десятого апреля ситуация повторилась.
Тяжелая ракета "Ангара-А5" — первая разработанная в России после распада Советского Союза.
Восточный — первый гражданский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области. Его протяжённость с юго-запада на северо-восток составляет восемнадцать километров, а с юго-востока на северо-запад – тридцать шесть.

Строительство космодрома началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. С 26 апреля 2016 года с "Восточного" выполняется орбитальный запуск ракет "Союз" для выведения на орбиту космических аппаратов. Запуски с Восточного преследуют научные цели. Ракеты доставляют в космос спутники, способные исследовать верхние слои атмосферы или прогнозировать погоду.
 
РОССИЯКосмодром "Восточный"ракеты "Ангара"
 
 
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