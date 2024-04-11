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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд - 11.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд
Вода в Урале у Оренбурга поднялась до рекордного уровня — 10 метров 92 сантиметра, отметили региональные власти в Telegram-канале. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T21:06+0300
2024-04-11T21:06+0300
2024-04-11T21:20+0300
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ОРЕНБУРГ, 11 апр — ПРАЙМ. Вода в Урале у Оренбурга поднялась до рекордного уровня — 10 метров 92 сантиметра, отметили региональные власти в Telegram-канале."Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда - 10,92 метра. Вода продолжает прибывать", — указывается в публикации.Отмечается, что в случае достижения водой отметки в 11 метров отключение воды в регионе не планируется.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что число затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211.Региональное ГУМЧС России указало, что свыше 690 домов, включая четыре многоквартирных дома, освободились от воды в Орске.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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паводок, оренбургская область
Происшествия, паводок, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд
В реке Урал у Оренбурга на 18.00 мск установился рекордный уровень воды — 1092 см
ОРЕНБУРГ, 11 апр — ПРАЙМ. Вода в Урале у Оренбурга поднялась до рекордного уровня — 10 метров 92 сантиметра, отметили региональные власти в Telegram-канале.
"Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда - 10,92 метра. Вода продолжает прибывать", — указывается в публикации.
Отмечается, что в случае достижения водой отметки в 11 метров отключение воды в регионе не планируется.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что число затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211.
Региональное ГУМЧС России указало, что свыше 690 домов, включая четыре многоквартирных дома, освободились от воды в Орске.
В Оренбурге вода подходит к жилому комплексу "Гранд парк"
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.