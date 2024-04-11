https://1prime.ru/20240411/rekord-847316060.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд - 11.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд

Вода в Урале у Оренбурга поднялась до рекордного уровня — 10 метров 92 сантиметра, отметили региональные власти в Telegram-канале. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T21:06+0300

2024-04-11T21:06+0300

2024-04-11T21:20+0300

происшествия

паводок

оренбургская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_0:19:3573:2029_1920x0_80_0_0_5e524afbf7222c1c1d942ea75eecb3ef.jpg

ОРЕНБУРГ, 11 апр — ПРАЙМ. Вода в Урале у Оренбурга поднялась до рекордного уровня — 10 метров 92 сантиметра, отметили региональные власти в Telegram-канале."Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда - 10,92 метра. Вода продолжает прибывать", — указывается в публикации.Отмечается, что в случае достижения водой отметки в 11 метров отключение воды в регионе не планируется.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что число затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211.Региональное ГУМЧС России указало, что свыше 690 домов, включая четыре многоквартирных дома, освободились от воды в Орске.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

https://1prime.ru/20240411/voda-847314198.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

паводок, оренбургская область