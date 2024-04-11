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Международные резервы России выросли на 5 апреля

Международные резервы России выросли на 5 апреля - 11.04.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России выросли на 5 апреля

Международные резервы РФ с 29 марта по конец дня 5 апреля увеличились на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, и составили 598,3 миллиарда долларов, говорится в... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:06+0300

2024-04-11T16:06+0300

2024-04-11T16:08+0300

банк россии

россия

международные резервы

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 29 марта по конец дня 5 апреля увеличились на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, и составили 598,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 5 апреля 2024 года составили 598,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов США, или на 1,5%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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россия, международные резервы