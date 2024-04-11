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"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ
"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнулись с кошмаром в форме российских фугасных авиабомб. Об этом заявил в беседе с RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) полковник... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:19+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с кошмаром в форме российских фугасных авиабомб. Об этом заявил в беседе с RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) полковник ВС Австрии Маркус Райснер."Растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до трех тысяч килограммов становится кошмаром для обороняющихся украинцев", - сказал он.По мнению Райснера, украинская сторона силоно уступает по численности, поэтому положение ВСУ становится все более безысходным. Весна и лето 2024 года станут решающими для Киева, подчеркнул эксперт.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ
Полковник ВС Австрии Райснер: российские авиабомбы стали кошмаром для ВСУ