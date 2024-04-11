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"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ
"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнулись с кошмаром в форме российских фугасных авиабомб. Об этом заявил в беседе с RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) полковник... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:19+0300
вооружения
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с кошмаром в форме российских фугасных авиабомб. Об этом заявил в беседе с RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) полковник ВС Австрии Маркус Райснер."Растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до трех тысяч килограммов становится кошмаром для обороняющихся украинцев", - сказал он.По мнению Райснера, украинская сторона силоно уступает по численности, поэтому положение ВСУ становится все более безысходным. Весна и лето 2024 года станут решающими для Киева, подчеркнул эксперт.
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россия, украина, сво
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
15:19 11.04.2024
 
"Безысходно": на Западе рассказали о "российском кошмаре" для ВСУ

Полковник ВС Австрии Райснер: российские авиабомбы стали кошмаром для ВСУ

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с кошмаром в форме российских фугасных авиабомб. Об этом заявил в беседе с RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
"Растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до трех тысяч килограммов становится кошмаром для обороняющихся украинцев", - сказал он.
По мнению Райснера, украинская сторона силоно уступает по численности, поэтому положение ВСУ становится все более безысходным. Весна и лето 2024 года станут решающими для Киева, подчеркнул эксперт.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ
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