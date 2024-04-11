https://1prime.ru/20240411/samsung-847296241.html

Samsung объявила о возможности переводить телефонные звонки на русский

Samsung объявила о возможности переводить телефонные звонки на русский - 11.04.2024, ПРАЙМ

Samsung объявила о возможности переводить телефонные звонки на русский

Южнокорейская Samsung объявила о внедрении русского языка в новом обновлении своей системы на основе искусственного интеллекта, что позволит переводить нв... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:56+0300

2024-04-11T12:56+0300

2024-04-11T12:56+0300

samsung

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская Samsung объявила о внедрении русского языка в новом обновлении своей системы на основе искусственного интеллекта, что позволит переводить нв русский телефонные звонки в реальном времени, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня компания Samsung Electronics объявила о внедрении трех новых языков для Galaxy AI в предстоящем расширении: арабского, индонезийского и русского, а также трех новых диалектов: австралийского английского, кантонского диалекта и канадского французского", - сообщается в релизе. Поясняется, что система искусственного интеллекта Galaxy AI сможет осуществлять двусторонний голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в режиме реального времени с помощью функции Live Translate. В релизе также перечислен список других функций на основе Galaxy AI. Так, Interpreter может мгновенно переводить живые разговоры с помощью режима разделенного экрана, позволяя людям, стоящим напротив друг друга, читать текстовый перевод того, что говорит другой человек. Кроме того, Chat Assist генерирует предложения с учетом контекста разговора. Transcript Assist использует технологии искусственного интеллекта и преобразования речи в текст (Speech-to-Text) для расшифровки, обобщения и перевода голосовых сообщений. Browsing Assist создает краткие обзоры новостных статей или страниц в интернете. Samsung Electronics - компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

https://1prime.ru/20240327/samsung-846760273.html

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