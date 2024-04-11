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Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине
Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ
Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине
Швейцария введет санкции на дорогах и в воздушном пространстве на время мирного саммита по Украине, сообщил РИА Новости представитель кантона Нивальдена Армин... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:05+0300
2024-04-11T18:21+0300
политика
мирный саммит
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ЖЕНЕВА, 11 апр — ПРАЙМ. Швейцария введет санкции на дорогах и в воздушном пространстве на время мирного саммита по Украине, сообщил РИА Новости представитель кантона Нивальдена Армин Эберли."Для события такого масштаба неизбежны ограничения в целях обеспечения безопасности. Поэтому следует исходить из того, что непосредственно перед конференцией и во время нее для населения будут введены ограничения, например, в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве. Будет осуществляться активное наблюдение за местом проведения конференции и прилегающей территорией, а на маршрутах подъезда будут приняты меры контроля", — отметил он. Ограничения для населения прорабатываются, указал Эберли.Представитель кантона добавил, что местные власти возьмут на себя расходы, связанные с организацией конференции.Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) призвала отменить все ограничительные меры, введенные Швейцарией, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Более того, в партии выступили за возвращение страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах и отказу от вступления в военные союзы.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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мирный саммит
Политика, мирный саммит
18:05 11.04.2024 (обновлено: 18:21 11.04.2024)
 
Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине

Швейцария введет ограничительные меры в воздушном пространстве для конференции по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 11 апр — ПРАЙМ. Швейцария введет санкции на дорогах и в воздушном пространстве на время мирного саммита по Украине, сообщил РИА Новости представитель кантона Нивальдена Армин Эберли.
"Для события такого масштаба неизбежны ограничения в целях обеспечения безопасности. Поэтому следует исходить из того, что непосредственно перед конференцией и во время нее для населения будут введены ограничения, например, в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве. Будет осуществляться активное наблюдение за местом проведения конференции и прилегающей территорией, а на маршрутах подъезда будут приняты меры контроля", — отметил он.
Ограничения для населения прорабатываются, указал Эберли.
Представитель кантона добавил, что местные власти возьмут на себя расходы, связанные с организацией конференции.
Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) призвала отменить все ограничительные меры, введенные Швейцарией, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Более того, в партии выступили за возвращение страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах и отказу от вступления в военные союзы.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран
Вчера, 19:38
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
 
Политикамирный саммит
 
 
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