https://1prime.ru/20240411/sanktsii-847312030.html

Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине

Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ

Швейцария введет санкции в воздушном пространстве для саммита по Украине

Швейцария введет санкции на дорогах и в воздушном пространстве на время мирного саммита по Украине, сообщил РИА Новости представитель кантона Нивальдена Армин... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T18:05+0300

2024-04-11T18:05+0300

2024-04-11T18:21+0300

политика

мирный саммит

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ЖЕНЕВА, 11 апр — ПРАЙМ. Швейцария введет санкции на дорогах и в воздушном пространстве на время мирного саммита по Украине, сообщил РИА Новости представитель кантона Нивальдена Армин Эберли."Для события такого масштаба неизбежны ограничения в целях обеспечения безопасности. Поэтому следует исходить из того, что непосредственно перед конференцией и во время нее для населения будут введены ограничения, например, в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве. Будет осуществляться активное наблюдение за местом проведения конференции и прилегающей территорией, а на маршрутах подъезда будут приняты меры контроля", — отметил он. Ограничения для населения прорабатываются, указал Эберли.Представитель кантона добавил, что местные власти возьмут на себя расходы, связанные с организацией конференции.Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) призвала отменить все ограничительные меры, введенные Швейцарией, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Более того, в партии выступили за возвращение страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах и отказу от вступления в военные союзы.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://1prime.ru/20240410/sammit-847281794.html

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мирный саммит