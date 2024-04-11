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Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены

Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены - 11.04.2024, ПРАЙМ

Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены

Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T17:05+0300

2024-04-11T17:05+0300

2024-04-11T17:28+0300

антон силуанов

финансы

паводок

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях.

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антон силуанов, финансы, паводок