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Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены
Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены - 11.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены
Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:05+0300
2024-04-11T17:28+0300
антон силуанов
финансы
паводок
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях.
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антон силуанов, финансы, паводок
Антон Силуанов, Финансы, паводок
17:05 11.04.2024 (обновлено: 17:28 11.04.2024)
 
Силуанов: деньги на востановление пострадавших регионов будут выделены

Силуанов: деньги пострадавшим от половодья регионам будут выделены незамедлительно

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Расчеты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях.
 
Антон СилуановФинансыпаводок
 
 
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