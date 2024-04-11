https://1prime.ru/20240411/slovakiya-847305787.html

Словакия сохранит эмбарго на некоторые агротовары из Украины, заявил Фицо

Словакия сохранит эмбарго на некоторые агротовары из Украины, заявил Фицо - 11.04.2024, ПРАЙМ

Словакия сохранит эмбарго на некоторые агротовары из Украины, заявил Фицо

Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:42+0300

2024-04-11T15:42+0300

2024-04-11T16:24+0300

словакия

украина

агропродукция

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БРАТИСЛАВА, 11 апреля - ПРАЙМ. Словакия не будет запрещать транзит агропродукции с Украины, но запрет на импорт в республику 14 позиций сохранится, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Словакия гарантирует коридоры для вывоза украинской агропродукции через территорию Словакии по направлению в страны, которым нужны сельскохозяйственные товары с Украины. С другой стороны я по-дружески объяснил господину премьеру насколько нам важно защищать интересы словацких аграриев. Пока мы не найдем совместного решения, будет действовать запрет на 14 сельскохозяйственных товаров, которые мы не завозим с Украины", - сказал Фицо по итогам встречи с украинским премьером в словацком городе Михаловце.Он отметил, что в ходе заседания была достигнута договоренность о том, что будут приложены совместные усилия для поиска взаимовыгодного решения.В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.

https://1prime.ru/20240407/evrosoyuz-847159344.html

словакия

украина

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словакия, украина, агропродукция