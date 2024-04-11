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В Европе заявили о превосходстве России в производстве снарядов
В Европе заявили о превосходстве России в производстве снарядов - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Европе заявили о превосходстве России в производстве снарядов
Россия выпускает снарядов в три раза больше, чем все страны НАТО. Об этом рассказал на слушаниях в конгрессе командующий объединенными силами альянса в Европе... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:02+0300
2024-04-11T17:02+0300
2024-04-11T17:02+0300
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производство снарядов
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Россия выпускает снарядов в три раза больше, чем все страны НАТО. Об этом рассказал на слушаниях в конгрессе командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи."Они (русские - ред.) превосходят по производству (артиллерийских снарядов - ред.) три к одному страны НАТО", - заявил он.По словам Каволи, производство боеприпасов в Европе отстает от потребностей Украины, поэтому Вашингтон должен предоставить Киеву больше вариантов ракет.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
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россия, нато, снаряды, производство снарядов
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, снаряды, производство снарядов
В Европе заявили о превосходстве России в производстве снарядов
Главком НАТО в Европе: Россия производит снарядов в три раза больше, чем весь альянс
ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Россия выпускает снарядов в три раза больше, чем все страны НАТО. Об этом рассказал на слушаниях в конгрессе командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.
"Они (русские - ред.) превосходят по производству (артиллерийских снарядов - ред.) три к одному страны НАТО", - заявил он.
По словам Каволи, производство боеприпасов в Европе отстает от потребностей Украины, поэтому Вашингтон должен предоставить Киеву больше вариантов ракет.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
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