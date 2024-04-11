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Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой

Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой - 11.04.2024, ПРАЙМ

Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой

Расследование Евросоюза в отношении китайских поставщиков ветряных турбин подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T05:25+0300

2024-04-11T05:25+0300

2024-04-11T05:27+0300

экономика

европа

сотрудничество

расследование

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расследование Евросоюза в отношении китайских поставщиков ветряных турбин подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве с Европой, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР. Ведомство сообщает, что 9 апреля ЕС объявил о начале расследования в отношении китайских поставщиков ветряных турбин в пяти странах ЕС в соответствии с Положением об иностранных субсидиях. Отмечается, что за последние два месяца уже четвертое расследование, инициированное в отношении китайских предприятий в соответствии с указанным положением. "Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против, призывает ЕС прекратить и исправить ошибочные действия", - говорится в заявлении. Инициированное ЕС расследование нацелено на китайские предприятия в сфере новых источников энергии, и цели его очевидны, "это не только серьезно подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве с Европой, но также препятствует взаимовыгодному промышленному сотрудничеству между Китаем и Европой", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.

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европа, сотрудничество, расследование