Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240411/sotrudnichestvo-847284650.html
Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой
Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой - 11.04.2024, ПРАЙМ
Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой
Расследование Евросоюза в отношении китайских поставщиков ветряных турбин подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T05:25+0300
2024-04-11T05:27+0300
экономика
европа
сотрудничество
расследование
https://cdnn.1prime.ru/img/82778/77/827787798_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_ad3e9fc8278f983f26d9da1fd2da55b1.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расследование Евросоюза в отношении китайских поставщиков ветряных турбин подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве с Европой, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР. Ведомство сообщает, что 9 апреля ЕС объявил о начале расследования в отношении китайских поставщиков ветряных турбин в пяти странах ЕС в соответствии с Положением об иностранных субсидиях. Отмечается, что за последние два месяца уже четвертое расследование, инициированное в отношении китайских предприятий в соответствии с указанным положением. "Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против, призывает ЕС прекратить и исправить ошибочные действия", - говорится в заявлении. Инициированное ЕС расследование нацелено на китайские предприятия в сфере новых источников энергии, и цели его очевидны, "это не только серьезно подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве с Европой, но также препятствует взаимовыгодному промышленному сотрудничеству между Китаем и Европой", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.
https://1prime.ru/20240410/vizit-847276823.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82778/77/827787798_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_b8edd4e98fa5df2d58afb4d32323246d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, сотрудничество, расследование
Экономика, ЕВРОПА, сотрудничество, расследование
05:25 11.04.2024 (обновлено: 05:27 11.04.2024)
 
Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает отношения Китая с Европой

Минкоммерции КНР: расследование ЕС подрывает сотрудничество Китая с Европой

© Коллаж РИА Новости#китай евросоюз
#китай евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Коллаж РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расследование Евросоюза в отношении китайских поставщиков ветряных турбин подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве с Европой, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.
Ведомство сообщает, что 9 апреля ЕС объявил о начале расследования в отношении китайских поставщиков ветряных турбин в пяти странах ЕС в соответствии с Положением об иностранных субсидиях.
Отмечается, что за последние два месяца уже четвертое расследование, инициированное в отношении китайских предприятий в соответствии с указанным положением.
"Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против, призывает ЕС прекратить и исправить ошибочные действия", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Мощный сигнал Западу". В Китае оценили визит Лаврова в Пекин
Вчера, 17:13
Инициированное ЕС расследование нацелено на китайские предприятия в сфере новых источников энергии, и цели его очевидны, "это не только серьезно подрывает уверенность китайских предприятий в инвестиционном и торговом сотрудничестве с Европой, но также препятствует взаимовыгодному промышленному сотрудничеству между Китаем и Европой", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.
 
ЭкономикаЕВРОПАсотрудничестворасследование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала