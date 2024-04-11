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СМИ назвали лидера в ЕС по закупкам российского СПГ в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали лидера в ЕС по закупкам российского СПГ в 2024 году
СМИ назвали лидера в ЕС по закупкам российского СПГ в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали лидера в ЕС по закупкам российского СПГ в 2024 году
Франция, несмотря на ожесточившуюся риторику властей страны в адрес России, в 2024 году нарастила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) сильнее... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:25+0300
2024-04-11T13:25+0300
энергетика
россия
европа
спг
газ
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Франция, несмотря на ожесточившуюся риторику властей страны в адрес России, в 2024 году нарастила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) сильнее всех в Европе, такая ситуация вызвала критику со стороны ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на анализ, проведенный по ее заказу Центром исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA). "Новые данные показывают, что Франция незаметно увеличивает выплаты за газ России, в то время как (французский) президент Эммануэль Макрон громко позиционирует себя как один из самых стойких защитников Украины ... За первые три месяца этого года поставки российского СПГ во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, по сравнению с прошлым годом", - пишет издание, ссылаясь на данные CREA. Как сообщается, в общей сложности с начала года Франция выплатила России более 600 миллионов евро за поставки газа. Такая ситуация, по данным Politico, вызвала критику и призывы в адрес Парижа прекратить растущие закупки. "Не может быть, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть суровы с Россией, а с другой стороны, платила им большими деньгами", - приводит издание слова неназванного дипломата одной из стран ЕС. По данным Politico, Франция настаивает на том, что закупки газа необходимы для обеспечения поставок газа домохозяйствам по всей Европе, и что она заключила долгосрочное соглашение с Россией, от которого с юридической точки зрения сложно уклониться. Представитель министерства экономики Франции сообщил Politico, что увеличение поставок российского газа отчасти произошло из-за забастовок, которые "сильно нарушили" нормальные потоки в прошлом году. Он также добавил, что Париж "регулярно обсуждает" усилия по сокращению импорта российского ископаемого топлива со своими союзниками по ЕС. При этом он отметил, что большие объемы газа проходят через Францию и помогают снабжать другие страны, такие как Италия. Правительство Франции "изучает возможности альтернативных поставок ... без угрозы европейской энергетической безопасности", добавил представитель, подчеркнув, что Париж поддерживает полный отказ от поставок из РФ к 2027 году. В марте посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что на данный момент Франции не удастся заменить российский сжиженный природный газ поставками из других стран. Как следовало из анализа РИА Новости данных европейской статистики, Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев. Так, Франция в январе приобрела российского СПГ на 293 миллиона евро против 244 миллионов месяцем ранее. Это стало крупнейшим объемом импорта с ноября 2022 года.
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россия, европа, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, СПГ, Газ
13:25 11.04.2024
 
СМИ назвали лидера в ЕС по закупкам российского СПГ в 2024 году

Politico: Франция в 2024 году нарастила закупки СПГ у РФ сильнее всех в ЕС

© CC BY 2.0 / kees tornТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© CC BY 2.0 / kees torn
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Франция, несмотря на ожесточившуюся риторику властей страны в адрес России, в 2024 году нарастила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) сильнее всех в Европе, такая ситуация вызвала критику со стороны ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на анализ, проведенный по ее заказу Центром исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).
"Новые данные показывают, что Франция незаметно увеличивает выплаты за газ России, в то время как (французский) президент Эммануэль Макрон громко позиционирует себя как один из самых стойких защитников Украины ... За первые три месяца этого года поставки российского СПГ во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, по сравнению с прошлым годом", - пишет издание, ссылаясь на данные CREA.
Как сообщается, в общей сложности с начала года Франция выплатила России более 600 миллионов евро за поставки газа. Такая ситуация, по данным Politico, вызвала критику и призывы в адрес Парижа прекратить растущие закупки.
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"Не может быть, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть суровы с Россией, а с другой стороны, платила им большими деньгами", - приводит издание слова неназванного дипломата одной из стран ЕС. По данным Politico, Франция настаивает на том, что закупки газа необходимы для обеспечения поставок газа домохозяйствам по всей Европе, и что она заключила долгосрочное соглашение с Россией, от которого с юридической точки зрения сложно уклониться.
Представитель министерства экономики Франции сообщил Politico, что увеличение поставок российского газа отчасти произошло из-за забастовок, которые "сильно нарушили" нормальные потоки в прошлом году. Он также добавил, что Париж "регулярно обсуждает" усилия по сокращению импорта российского ископаемого топлива со своими союзниками по ЕС. При этом он отметил, что большие объемы газа проходят через Францию и помогают снабжать другие страны, такие как Италия.
Правительство Франции "изучает возможности альтернативных поставок ... без угрозы европейской энергетической безопасности", добавил представитель, подчеркнув, что Париж поддерживает полный отказ от поставок из РФ к 2027 году.
В марте посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что на данный момент Франции не удастся заменить российский сжиженный природный газ поставками из других стран.
Как следовало из анализа РИА Новости данных европейской статистики, Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев. Так, Франция в январе приобрела российского СПГ на 293 миллиона евро против 244 миллионов месяцем ранее. Это стало крупнейшим объемом импорта с ноября 2022 года.
 
ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАСПГГаз
 
 
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