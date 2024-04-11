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"Сбер" застрахует московское метро - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" застрахует московское метро
"Сбер" застрахует московское метро - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Сбер" застрахует московское метро
Компания "Сбербанк страхование" застрахует недвижимое имущество Московского метрополитена на год за 44,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T20:31+0300
2024-04-11T20:31+0300
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Компания "Сбербанк страхование" застрахует недвижимое имущество Московского метрополитена на год за 44,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. ООО "Сбербанк страхование" стало победителем тендера на "Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества ГУП "Московский метрополитен"". Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, была заявлена в 60,6 миллиона рублей. "Сбер" предложил 44,7 миллиона. В настоящее время контракт находится в статусе подписания поставщиком. "Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества ГУП "Московский метрополитен" осуществляется в течение 365 календарных дней с даты заключения контракта, на общую страховую сумму 2 076 627 046 517,08 рублей", - говорится в материалах тендера. Согласно документации, страхованию подлежит 4731 объект, в их числе - нежилые здания и сооружения, сооружения коммунального хозяйства, сооружения линий метрополитена.
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20:31 11.04.2024
 
"Сбер" застрахует московское метро

"Сбер" застрахует недвижимость Московского метрополитена за 44,7 миллиона рублей

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Компания "Сбербанк страхование" застрахует недвижимое имущество Московского метрополитена на год за 44,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
ООО "Сбербанк страхование" стало победителем тендера на "Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества ГУП "Московский метрополитен"". Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, была заявлена в 60,6 миллиона рублей. "Сбер" предложил 44,7 миллиона. В настоящее время контракт находится в статусе подписания поставщиком.
"Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества ГУП "Московский метрополитен" осуществляется в течение 365 календарных дней с даты заключения контракта, на общую страховую сумму 2 076 627 046 517,08 рублей", - говорится в материалах тендера.
Согласно документации, страхованию подлежит 4731 объект, в их числе - нежилые здания и сооружения, сооружения коммунального хозяйства, сооружения линий метрополитена.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
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