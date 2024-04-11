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"Драконы" идут: успех на Украине обеспечил смену "Солнцепеку" и "Тосочке"

"Драконы" идут: успех на Украине обеспечил смену "Солнцепеку" и "Тосочке" - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Драконы" идут: успех на Украине обеспечил смену "Солнцепеку" и "Тосочке"

Тяжелая огнеметная (термобарическая) артиллерийская система ТОС-1А "Солнцепек" – оптимальное средство для уничтожения противника на укрепленных участках, хорошо | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:39+0300

2024-04-11T13:39+0300

2024-04-11T14:12+0300

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Тяжелая огнеметная (термобарическая) артиллерийская система ТОС-1А "Солнцепек" – оптимальное средство для уничтожения противника на укрепленных участках, хорошо себя зарекомендовавшее в зоне СВО. Скоро ее сменит еще более грозная система - ТОС-3 "Дракон" с повышенной дальностью и скорострельностью стрельбы, рассказывает американское издание Military Watch Magazine.Как сообщается, госкорпорация "Ростех" разрабатывает преемника системы "Солнцепек" "с учетом того значительного внимания, которое привлекли ее боевые характеристики на украинском театре военных действий".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, которого цитирует издание, первый опытный образец новой системы уже создан, а предприятие "Омсктрансмаш" подало заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 "Дракон"."Все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы", - рассказал Оздоев.Термобарические боеприпасы, применяемые в российских ТОС, работают путем рассеивания газообразного облака в воздухе, которое взрывается вакуумным зарядом. В результате возникает ударная волна высокого давления, высасывающая с огромной силой воздух из замкнутых пространств, что, в свою очередь, уничтожает живую силу противника, здания, укрытия и т.д.В статье подчеркивается, что "Солнцепеки" и "Тосочки" на театре военных действий "привлекли внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск".В заключение отмечается, что указанные системы недавно дополнило применение термобарических планирующих бомб ОДАБ-500, которые сбрасываются "для зачистки украинских и союзных сил на укрепленных позициях".

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