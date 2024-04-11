https://1prime.ru/20240411/tekhsuverenitet-847305890.html
ЦБ смягчит критерии стимулирующего регулирования проектов техсуверенитета
ЦБ смягчит критерии стимулирующего регулирования проектов техсуверенитета - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ смягчит критерии стимулирующего регулирования проектов техсуверенитета
Банк России с 2025 года смягчит критерии для применения стимулирующего регулирования по проектам технологического суверенитета, заявила глава регулятора Эльвира | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:44+0300
2024-04-11T15:44+0300
2024-04-11T15:44+0300
банк россии
регулирование
россия
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России с 2025 года смягчит критерии для применения стимулирующего регулирования по проектам технологического суверенитета, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Одновременно планируем смягчить ряд критериев для применения стимулов... Первое: включим в программу проекты, которые стартовали до 30 сентября 2022 года, при условии, что на тот момент они находились на начальном этапе инвестиционной фазы. Второе: разрешим применять стимулы по кредитам, направленным на рефинансирование ранее выданных ссуд по проектам таксономии", - сказала Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР). Также в качестве третьего изменения она отметила увеличение периода применения стимулов для проектов в рамках государственно-частного партнерства с 7 до 10 лет с возможностью продления еще на 10 лет, если проект финансируется за счет облигаций. Четвертым она указала снятие ограничения на долю заемных средств в структуре финансирования проекта, если у заемщика есть два кредитных рейтинга категории "BBB" и выше по национальной шкале. "Все эти четыре изменения мы рассчитываем провести в этом году, чтобы в следующем они вступили в силу", - подчеркнула Набиуллина. "Также со следующего года мы планируем распространить стимулирующее регулирование на проекты устойчивого развития", - добавила она. Для этих проектов, отметила Набиуллина, существует своя подробная таксономия. "Она охватывает проекты в образовании, здравоохранении, проекты по поддержке занятости, уязвимых слоев населения, по защите окружающей среды, по снижению климатических рисков, - все это важно для развития человеческого капитала и конкурентоспособности нашей экономики", - подчеркнула глава ЦБ РФ. В прошлом году Банк России ввел стимулирующее регулирование для кредитования приоритетных для структурной трансформации экономики проектов. По оценке ЦБ, потенциал кредитования - 10 триллионов рублей. Сам перечень проектов технологического суверенитета экономики правительство утвердило весной 2023 года.
https://1prime.ru/20240129/842920954.html
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регулирование, россия
Банк России, регулирование, РОССИЯ
ЦБ смягчит критерии стимулирующего регулирования проектов техсуверенитета
ЦБ смягчит с 2025 года критерии стимулирующего регулирования по проектам техсуверенитета
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России с 2025 года смягчит критерии для применения стимулирующего регулирования по проектам технологического суверенитета, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Одновременно планируем смягчить ряд критериев для применения стимулов... Первое: включим в программу проекты, которые стартовали до 30 сентября 2022 года, при условии, что на тот момент они находились на начальном этапе инвестиционной фазы. Второе: разрешим применять стимулы по кредитам, направленным на рефинансирование ранее выданных ссуд по проектам таксономии", - сказала Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Также в качестве третьего изменения она отметила увеличение периода применения стимулов для проектов в рамках государственно-частного партнерства с 7 до 10 лет с возможностью продления еще на 10 лет, если проект финансируется за счет облигаций. Четвертым она указала снятие ограничения на долю заемных средств в структуре финансирования проекта, если у заемщика есть два кредитных рейтинга категории "BBB" и выше по национальной шкале.
"Все эти четыре изменения мы рассчитываем провести в этом году, чтобы в следующем они вступили в силу", - подчеркнула Набиуллина.
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"Также со следующего года мы планируем распространить стимулирующее регулирование на проекты устойчивого развития", - добавила она. Для этих проектов, отметила Набиуллина, существует своя подробная таксономия.
"Она охватывает проекты в образовании, здравоохранении, проекты по поддержке занятости, уязвимых слоев населения, по защите окружающей среды, по снижению климатических рисков, - все это важно для развития человеческого капитала и конкурентоспособности нашей экономики", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
В прошлом году Банк России ввел стимулирующее регулирование для кредитования приоритетных для структурной трансформации экономики проектов. По оценке ЦБ, потенциал кредитования - 10 триллионов рублей. Сам перечень проектов технологического суверенитета экономики правительство утвердило весной 2023 года.