https://1prime.ru/20240411/terakt-847316940.html

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке - 11.04.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

ФСБ России 11 апреля предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке, указывает ЦОС ФСБ. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T22:15+0300

2024-04-11T22:15+0300

2024-04-11T22:17+0300

происшествия

теракт

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. ФСБ России 11 апреля предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке, указывает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецке. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины", — говорится в публикации.Отмечается, что члены террористической группировки после совершения преступления собирались в Турцию, а оттуда на Украину.Кроме этого, также 11 апреля ФСБ России предотвратила теракт уроженца одной из стран Средней Азии в культовом еврейском учреждении Москвы.Преступник проводил разведку у одной из синагог Москвы, приобрел компоненты для взрывного устройства, при задержании оказал сопротивление, в результате был нейтрализован.

https://1prime.ru/20240411/fsb-847294370.html

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теракт