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Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе

Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе - 11.04.2024, ПРАЙМ

Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе

Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:43+0300

2024-04-11T12:43+0300

2024-04-11T13:18+0300

энергетика

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украина

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на энергетическую компанию "Центрэнерго" писало, что турбинный цех загорелся на трипольской ТЭС в результате удара, а позднее, что станция полностью уничтожена."В ночь на четверг, 11 апреля, полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - подтвердили в украинской Минэнерго.

https://1prime.ru/20240411/ukraina-847290704.html

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