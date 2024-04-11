https://1prime.ru/20240411/tes-847295436.html
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе - 11.04.2024, ПРАЙМ
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе
Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:43+0300
2024-04-11T12:43+0300
2024-04-11T13:18+0300
энергетика
тэс
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на энергетическую компанию "Центрэнерго" писало, что турбинный цех загорелся на трипольской ТЭС в результате удара, а позднее, что станция полностью уничтожена."В ночь на четверг, 11 апреля, полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - подтвердили в украинской Минэнерго.
https://1prime.ru/20240411/ukraina-847290704.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тэс, украина
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе
Минэнерго Украины подтвердило информацию о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.
Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на энергетическую компанию "Центрэнерго" писало, что турбинный цех загорелся на трипольской ТЭС в результате удара, а позднее, что станция полностью уничтожена.
"В ночь на четверг, 11 апреля, полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - подтвердили в украинской Минэнерго.
На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации