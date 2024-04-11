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Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе - 11.04.2024, ПРАЙМ
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе
Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:43+0300
2024-04-11T13:18+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на энергетическую компанию "Центрэнерго" писало, что турбинный цех загорелся на трипольской ТЭС в результате удара, а позднее, что станция полностью уничтожена."В ночь на четверг, 11 апреля, полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - подтвердили в украинской Минэнерго.
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тэс, украина
Энергетика, ТЭС, УКРАИНА
12:43 11.04.2024 (обновлено: 13:18 11.04.2024)
 
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе

Минэнерго Украины подтвердило информацию о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Трипольская теплоэлектростанция, расположенная под Киевом, полностью уничтожена, сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram.
Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на энергетическую компанию "Центрэнерго" писало, что турбинный цех загорелся на трипольской ТЭС в результате удара, а позднее, что станция полностью уничтожена.
"В ночь на четверг, 11 апреля, полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - подтвердили в украинской Минэнерго.
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