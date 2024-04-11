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Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира

Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира - 11.04.2024, ПРАЙМ

Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира на фоне обрушения на 30% акций компании Trump Media & Technology Group Corp. Об... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:49+0300

2024-04-11T11:49+0300

2024-04-11T11:49+0300

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира на фоне обрушения на 30% акций компании Trump Media & Technology Group Corp. Об этом свидетельствуют данные торгов и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Так, по результатам торгов 10 апреля акции потеряли в стоимости 8,57%, упав до 34,26 доллара за бумагу. Акции компаии стали торговаться на бирже Nasdaq 26 марта, показав рост в порядка 40% в первые несколько дней торгов. Тем не менее, позднее акции стали постепенно терять в стоимости, на сегодняшний день потеряв в целом 31,4%.Таким образом, на фоне стремительного падения ценных бумаг состояние Трампа достигло 4,6 миллиарда долларов, по рейтингу Forbes, в котором он теперь занимает 697-е место. Кроме того, экс-президент выпал из списка BBI, в котором минимальное состояние у миллиардеров составляет на данный момент 5,76 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240410/kemeron-847276053.html

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сша, дональд трамп