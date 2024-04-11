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На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации
На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации - 11.04.2024, ПРАЙМ
На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации
На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, написав об этом в своем Telegram-канале. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:10+0300
2024-04-11T11:10+0300
2024-04-11T11:11+0300
украина
верховная рада
мобилизация на украине
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, написав об этом в своем Telegram-канале."Все! Закон о мобилизации принят. За - 283 (депутатов)", - соощается в опубликованном Гончаренко материале.Так, в соответствии с новым законом, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Более того, законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Сообщается, что к проекту о мобилизации было подано рекордные 4,2 тысячи правок. Среди них предложение об указании четких сроков демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Более того, проект предполагает ограничение права вождения автомобилем для уклонистов.Тем не менее, перед внесением законопроекта на рассмотрение в Раду, по данным издания "Украинская правда", оттуда было принято решение исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно. Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине не могли принять на протяжении долгого времени. Так, первый его вариант был отправлен на доработку, второй же, не предусматривающий призыв инвалидов, был принят в первом чтении в начале февраля.
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украина, верховная рада, мобилизация на украине
УКРАИНА, Верховная рада, мобилизация на Украине
На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации
Парламент Украины принял закон об ужесточении мобилизации на Украине
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, написав об этом в своем Telegram-канале.
"Все! Закон о мобилизации принят. За - 283 (депутатов)", - соощается в опубликованном Гончаренко материале.
Так, в соответствии с новым законом, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Более того, законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
СМИ сообщило детали нового проекта о мобилизации на Украине
Сообщается, что к проекту о мобилизации было подано рекордные 4,2 тысячи правок. Среди них предложение об указании четких сроков демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Более того, проект предполагает ограничение права вождения автомобилем для уклонистов.
Тем не менее, перед внесением законопроекта на рассмотрение в Раду, по данным издания "Украинская правда", оттуда было принято решение исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.
Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине не могли принять на протяжении долгого времени. Так, первый его вариант был отправлен на доработку, второй же, не предусматривающий призыв инвалидов, был принят в первом чтении в начале февраля.