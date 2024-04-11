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"Пляжные домики по всему миру". В США раскритиковали киевских чиновников - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Пляжные домики по всему миру". В США раскритиковали киевских чиновников
"Пляжные домики по всему миру". В США раскритиковали киевских чиновников - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Пляжные домики по всему миру". В США раскритиковали киевских чиновников
Украинские чиновники тратят американскую помощь на покупку недвижимости за рубежом, заявил сенатор от Алабамы Томми Табервилл в интервью изданию Newsmax. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:07+0300
2024-04-11T12:07+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники тратят американскую помощь на покупку недвижимости за рубежом, заявил сенатор от Алабамы Томми Табервилл в интервью изданию Newsmax.По словам сенатора, идея включить Украину в состав НАТО может спровоцировать Россию на страшный глобальный конфликт. Кроме того, усилия бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа были направлены на то, чтобы альянс начал выполнять свою работу, а не просто тратить деньги американских налогоплательщиков.Табервилл подчеркнул, что Вашингтону уже пора бы "проснуться", так как американская сторона уже потратила на Киев более 300 миллиардов долларов, это вдвое меньше потраченных средств в ходе Второй мировой войны."Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду – 4,6 миллиона долларов в минуту. И мы думаем о том, чтобы выбросить еще больше денег на ветер, отдав их Украине. Эти люди не могут купить больше домов, чем они уже приобрели. У них есть пляжные домики по всему миру. Давайте начнем думать о нашей собственной стране", – призвал сенатор.Табервилл заключил, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил намерение Североатлантического альянса принять Украину, что вполне отвечает желаниям Киева.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, США, УКРАИНА, НАТО, Новости
12:07 11.04.2024
 
"Пляжные домики по всему миру". В США раскритиковали киевских чиновников

Сенатор Табервилл: Киев тратит американскую помощь на недвижимость за рубежом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники тратят американскую помощь на покупку недвижимости за рубежом, заявил сенатор от Алабамы Томми Табервилл в интервью изданию Newsmax.
По словам сенатора, идея включить Украину в состав НАТО может спровоцировать Россию на страшный глобальный конфликт. Кроме того, усилия бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа были направлены на то, чтобы альянс начал выполнять свою работу, а не просто тратить деньги американских налогоплательщиков.
Табервилл подчеркнул, что Вашингтону уже пора бы "проснуться", так как американская сторона уже потратила на Киев более 300 миллиардов долларов, это вдвое меньше потраченных средств в ходе Второй мировой войны.
"Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду – 4,6 миллиона долларов в минуту. И мы думаем о том, чтобы выбросить еще больше денег на ветер, отдав их Украине. Эти люди не могут купить больше домов, чем они уже приобрели. У них есть пляжные домики по всему миру. Давайте начнем думать о нашей собственной стране", – призвал сенатор.
Табервилл заключил, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил намерение Североатлантического альянса принять Украину, что вполне отвечает желаниям Киева.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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