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В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка
В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка
Паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей, оценка предварительная, заявил глава региона Денис Паслер. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:50+0300
2024-04-11T16:50+0300
происшествия
оренбургская область
ущерб
паводок
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УФА, 11 апр - ПРАЙМ. Паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей, оценка предварительная, заявил глава региона Денис Паслер.Губернаторвыступил с докладом на совещании у президента россии Владимира Путина по ликвидации последствий паводков."Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", - сказал Паслер. Он добавил, что соответствующие документы направлены в правительство.
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оренбургская область, ущерб, паводок
Происшествия, Оренбургская область, ущерб, паводок
16:50 11.04.2024
 
В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка

Губернатор Паслер: предварительный ущерб от паводка в Оренбуржье превышает 40 млрд рублей

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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УФА, 11 апр - ПРАЙМ. Паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей, оценка предварительная, заявил глава региона Денис Паслер.
Губернаторвыступил с докладом на совещании у президента россии Владимира Путина по ликвидации последствий паводков.
"Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", - сказал Паслер.
Он добавил, что соответствующие документы направлены в правительство.
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