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В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка

В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка

Паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей, оценка предварительная, заявил глава региона Денис Паслер. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:50+0300

2024-04-11T16:50+0300

2024-04-11T16:50+0300

происшествия

оренбургская область

ущерб

паводок

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УФА, 11 апр - ПРАЙМ. Паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей, оценка предварительная, заявил глава региона Денис Паслер.Губернаторвыступил с докладом на совещании у президента россии Владимира Путина по ликвидации последствий паводков."Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", - сказал Паслер. Он добавил, что соответствующие документы направлены в правительство.

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оренбургская область

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оренбургская область, ущерб, паводок