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Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку - 11.04.2024, ПРАЙМ
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку
Ряд крупных венгерских компаний, действующих в сферах, не затронутых санкциями, заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке, в 2023 году венгерский | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:57+0300
2024-04-11T16:10+0300
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Ряд крупных венгерских компаний, действующих в сферах, не затронутых санкциями, заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке, в 2023 году венгерский экспорт в Россию превысил один миллиард долларов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД сообщил, что провел в четверг встречу с руководителями венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, поскольку для Венгрии "важной внешнеэкономической задачей является дальнейшее развитие венгерско-российских экономических связей в сферах, не затронутых санкциями", на российском рынке "существует большой спрос на многие венгерские товары". "Наш экспорт в Россию в прошлом году также превысил один миллиард долларов, и присутствие крупнейших венгерских компаний (нефтегазовой - ред.) MOL, (банка - ред.) OTP и (фармацевтической компании - ред.) Richter в России может дать другим венгерским компаниям чувство безопасности", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, компании, работающие в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, водном хозяйстве, здравоохранении, строительной отрасли и сельском хозяйстве, "выразили свою готовность и намерение остаться на венгерском рынке, и правительство оказывает для этого всю необходимую поддержку". Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, венгрия
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
15:57 11.04.2024 (обновлено: 16:10 11.04.2024)
 
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку

Сийярто: венгерские компании хотят оставаться на российском рынке

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Ряд крупных венгерских компаний, действующих в сферах, не затронутых санкциями, заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке, в 2023 году венгерский экспорт в Россию превысил один миллиард долларов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД сообщил, что провел в четверг встречу с руководителями венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, поскольку для Венгрии "важной внешнеэкономической задачей является дальнейшее развитие венгерско-российских экономических связей в сферах, не затронутых санкциями", на российском рынке "существует большой спрос на многие венгерские товары".
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"Наш экспорт в Россию в прошлом году также превысил один миллиард долларов, и присутствие крупнейших венгерских компаний (нефтегазовой - ред.) MOL, (банка - ред.) OTP и (фармацевтической компании - ред.) Richter в России может дать другим венгерским компаниям чувство безопасности", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, компании, работающие в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, водном хозяйстве, здравоохранении, строительной отрасли и сельском хозяйстве, "выразили свою готовность и намерение остаться на венгерском рынке, и правительство оказывает для этого всю необходимую поддержку".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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