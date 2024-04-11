https://1prime.ru/20240411/vengriya-847306545.html
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку - 11.04.2024, ПРАЙМ
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку
Ряд крупных венгерских компаний, действующих в сферах, не затронутых санкциями, заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке, в 2023 году венгерский | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:57+0300
2024-04-11T15:57+0300
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БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Ряд крупных венгерских компаний, действующих в сферах, не затронутых санкциями, заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке, в 2023 году венгерский экспорт в Россию превысил один миллиард долларов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД сообщил, что провел в четверг встречу с руководителями венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, поскольку для Венгрии "важной внешнеэкономической задачей является дальнейшее развитие венгерско-российских экономических связей в сферах, не затронутых санкциями", на российском рынке "существует большой спрос на многие венгерские товары". "Наш экспорт в Россию в прошлом году также превысил один миллиард долларов, и присутствие крупнейших венгерских компаний (нефтегазовой - ред.) MOL, (банка - ред.) OTP и (фармацевтической компании - ред.) Richter в России может дать другим венгерским компаниям чувство безопасности", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, компании, работающие в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, водном хозяйстве, здравоохранении, строительной отрасли и сельском хозяйстве, "выразили свою готовность и намерение остаться на венгерском рынке, и правительство оказывает для этого всю необходимую поддержку". Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20240404/hungary-847082810.html
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россия, венгрия
Сийярто отметил интерес венгерских компаний к российскому рынку
Сийярто: венгерские компании хотят оставаться на российском рынке
БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Ряд крупных венгерских компаний, действующих в сферах, не затронутых санкциями, заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке, в 2023 году венгерский экспорт в Россию превысил один миллиард долларов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД сообщил, что провел в четверг встречу с руководителями венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, поскольку для Венгрии "важной внешнеэкономической задачей является дальнейшее развитие венгерско-российских экономических связей в сферах, не затронутых санкциями", на российском рынке "существует большой спрос на многие венгерские товары".
Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов
"Наш экспорт в Россию в прошлом году также превысил один миллиард долларов, и присутствие крупнейших венгерских компаний (нефтегазовой - ред.) MOL, (банка - ред.) OTP и (фармацевтической компании - ред.) Richter в России может дать другим венгерским компаниям чувство безопасности", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, компании, работающие в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, водном хозяйстве, здравоохранении, строительной отрасли и сельском хозяйстве, "выразили свою готовность и намерение остаться на венгерском рынке, и правительство оказывает для этого всю необходимую поддержку".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.