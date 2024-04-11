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Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства - 11.04.2024, ПРАЙМ

Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

Компания "Кубань-Вино", являющаяся крупнейшим российским производителем вина, перешел в государственную собственность, говорится в данных ЕГРЮЛ. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:49+0300

2024-04-11T15:49+0300

2024-04-11T16:07+0300

вино

россия

госсобственность

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Компания "Кубань-Вино", являющаяся крупнейшим российским производителем вина, перешел в государственную собственность, говорится в данных ЕГРЮЛ."Кубань-Вино" является крупнейшей винодельней в России. Она специализируется на создании тихих и игристых вин. Компания была создана в 1956 году, а в 2003-м вошла в состав ГК "Ариант". Ранее "Кубань-Вино" изъяли по иску Генеральной прокуратуры к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" в рамках разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату.Согласно данным ЕГРЮЛ, 100 процентов доли компании теперь принадлежат России, соответствующие изменения внесли 10 апреля.

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вино, россия, госсобственность