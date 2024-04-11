https://1prime.ru/20240411/voda-847312307.html

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров - 11.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров

Река Урал у Оренбурга поднялась до 1090 сантиметров, указывается в Telegram-канале администрации города. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T18:17+0300

2024-04-11T18:17+0300

2024-04-11T18:19+0300

происшествия

паводок

оренбургская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174897_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_46fc9283df04639623b864379d4c0196.jpg

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Река Урал у Оренбурга поднялась до 1090 сантиметров, указывается в Telegram-канале администрации города. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", — сообщается в публикации. По официальным данным, количество эвакуированных выросло на 74 человека, в том числе 9 детей. На 11 апреля общее число эвакуированных оренбуржцев составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

https://1prime.ru/20240410/bank-847260799.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

паводок, оренбургская область