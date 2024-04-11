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Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров - 11.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Река Урал у Оренбурга поднялась до 1090 сантиметров, указывается в Telegram-канале администрации города. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:17+0300
2024-04-11T18:17+0300
2024-04-11T18:19+0300
происшествия
паводок
оренбургская область
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Река Урал у Оренбурга поднялась до 1090 сантиметров, указывается в Telegram-канале администрации города. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", — сообщается в публикации. По официальным данным, количество эвакуированных выросло на 74 человека, в том числе 9 детей. На 11 апреля общее число эвакуированных оренбуржцев составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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паводок, оренбургская область
Происшествия, паводок, Оренбургская область
Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 см
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Река Урал у Оренбурга поднялась до 1090 сантиметров, указывается в Telegram-канале администрации города.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", — сообщается в публикации.
По официальным данным, количество эвакуированных выросло на 74 человека, в том числе 9 детей. На 11 апреля общее число эвакуированных оренбуржцев составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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