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Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне
Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне - 11.04.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал армию "как никогда" готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:49+0300
2024-04-11T14:57+0300
политика
кндр
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал армию "как никогда" готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава КНДР посетил Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира, где отметил ее важную роль в создании "могучей армии". "Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне", — указывается в публикации.ЦТАК опубликовало фотографии Кима в "кабинете изучения операции" рядом с макетом Сеула. Там северокорейский лидер ознакомился с результатами исследования военных намерений и потенциальных действий противника.В последние месяцы северокорейский лидер неоднократно говорил о подготовке к войне. Конфликт между Северной и Южной Кореей продолжается с 1950 года. В 1945-м одну страну было решено разделить на две части - "капиталистическую" и "коммунистическую". Однако обе Кореи хотели быть единственным законным правительством на полуострове. Напряженность вылилась в Корейскую войну 1950-1953 годов, по результатам которой КНДР и Республика Корея остались разделенными.
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кндр, война
Политика, КНДР, война
14:49 11.04.2024 (обновлено: 14:57 11.04.2024)
 
Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне

Ким Чен Ын призвал как никогда готовиться к войне и изучил макет Сеула

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал армию "как никогда" готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава КНДР посетил Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира, где отметил ее важную роль в создании "могучей армии".
"Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне", — указывается в публикации.
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ЦТАК опубликовало фотографии Кима в "кабинете изучения операции" рядом с макетом Сеула. Там северокорейский лидер ознакомился с результатами исследования военных намерений и потенциальных действий противника.
В последние месяцы северокорейский лидер неоднократно говорил о подготовке к войне.
Конфликт между Северной и Южной Кореей продолжается с 1950 года. В 1945-м одну страну было решено разделить на две части - "капиталистическую" и "коммунистическую". Однако обе Кореи хотели быть единственным законным правительством на полуострове. Напряженность вылилась в Корейскую войну 1950-1953 годов, по результатам которой КНДР и Республика Корея остались разделенными.
 
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