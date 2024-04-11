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Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне

Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне - 11.04.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын призвал "как никогда" готовиться к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал армию "как никогда" готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:49+0300

2024-04-11T14:49+0300

2024-04-11T14:57+0300

политика

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал армию "как никогда" готовиться к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава КНДР посетил Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира, где отметил ее важную роль в создании "могучей армии". "Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне", — указывается в публикации.ЦТАК опубликовало фотографии Кима в "кабинете изучения операции" рядом с макетом Сеула. Там северокорейский лидер ознакомился с результатами исследования военных намерений и потенциальных действий противника.В последние месяцы северокорейский лидер неоднократно говорил о подготовке к войне. Конфликт между Северной и Южной Кореей продолжается с 1950 года. В 1945-м одну страну было решено разделить на две части - "капиталистическую" и "коммунистическую". Однако обе Кореи хотели быть единственным законным правительством на полуострове. Напряженность вылилась в Корейскую войну 1950-1953 годов, по результатам которой КНДР и Республика Корея остались разделенными.

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