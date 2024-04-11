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Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года

Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года - 11.04.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года

Финансовые показатели ВТБ в первом квартале 2024 года не уступают показателям прошлого года, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:26+0300

2024-04-11T14:26+0300

2024-04-11T14:26+0300

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Финансовые показатели ВТБ в первом квартале 2024 года не уступают показателям прошлого года, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России (АБР). "Насколько мне известно, и по банку ВТБ, и по другим нашим коллегам первый квартал текущего года тоже идет успешно: финансовые показатели - не уступающие прошлому году", - сказал Костин. Глава ВТБ отметил действия ЦБ РФ в прошедшие годы, "которые позволили нашей банковской системе выжить и развиваться дальше". "Нам и сегодня тоже стоит поддержать действия Центрального банка, которые сегодня направлены на сокращение инфляции, стабилизацию макроэкономической ситуации в стране. Это и политика в отношении ключевой ставки, и политика по ограничению искусственного дополнительного спроса, и в плане розничного кредитования, ипотеки и так далее", - сказал он. "Эти меры... именно благодаря им мы живем в эпоху макроэкономической стабильности и устойчивого развития банковского сектора, о чем свидетельствует итоги прошлого года", - добавил Костин.

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