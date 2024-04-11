https://1prime.ru/20240411/vtb-847301149.html
Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года
Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года - 11.04.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года
Финансовые показатели ВТБ в первом квартале 2024 года не уступают показателям прошлого года, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:26+0300
2024-04-11T14:26+0300
2024-04-11T14:26+0300
россия
втб
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Финансовые показатели ВТБ в первом квартале 2024 года не уступают показателям прошлого года, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России (АБР). "Насколько мне известно, и по банку ВТБ, и по другим нашим коллегам первый квартал текущего года тоже идет успешно: финансовые показатели - не уступающие прошлому году", - сказал Костин. Глава ВТБ отметил действия ЦБ РФ в прошедшие годы, "которые позволили нашей банковской системе выжить и развиваться дальше". "Нам и сегодня тоже стоит поддержать действия Центрального банка, которые сегодня направлены на сокращение инфляции, стабилизацию макроэкономической ситуации в стране. Это и политика в отношении ключевой ставки, и политика по ограничению искусственного дополнительного спроса, и в плане розничного кредитования, ипотеки и так далее", - сказал он. "Эти меры... именно благодаря им мы живем в эпоху макроэкономической стабильности и устойчивого развития банковского сектора, о чем свидетельствует итоги прошлого года", - добавил Костин.
https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847118003.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, новости
Глава ВТБ оценил финансовые показатели банка в I квартале 2024 года
Глава ВТБ Костин: финансовые показатели ВТБ в I квартале 2024 года не уступают 2023 году
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Финансовые показатели ВТБ в первом квартале 2024 года не уступают показателям прошлого года, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Насколько мне известно, и по банку ВТБ, и по другим нашим коллегам первый квартал текущего года тоже идет успешно: финансовые показатели - не уступающие прошлому году", - сказал Костин.
Глава ВТБ отметил действия ЦБ РФ в прошедшие годы, "которые позволили нашей банковской системе выжить и развиваться дальше".
"Нам и сегодня тоже стоит поддержать действия Центрального банка, которые сегодня направлены на сокращение инфляции, стабилизацию макроэкономической ситуации в стране. Это и политика в отношении ключевой ставки, и политика по ограничению искусственного дополнительного спроса, и в плане розничного кредитования, ипотеки и так далее", - сказал он.
"Эти меры... именно благодаря им мы живем в эпоху макроэкономической стабильности и устойчивого развития банковского сектора, о чем свидетельствует итоги прошлого года", - добавил Костин.
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля