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Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России
Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России
Число отказов в проведении платежей из России банками дружественных стран резко выросло, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:28+0300
2024-04-11T16:28+0300
2024-04-11T16:28+0300
андрей костин
россия
платежи
дружественные страны
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Число отказов в проведении платежей из России банками дружественных стран резко выросло, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Он рассказал на съезде Ассоциации банков России, что количество заграничных банков, которые готовы работать с Россией, постоянно уменьшается, что не радует."После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - пояснил Костин.По словам банкира, сроки платежей, комиссии и объем запрашивоемой документации значительно выросли. Костин заключил, что теперь центральной проблемой для кредитных организаций стала география.
https://1prime.ru/20240403/druzhestvennye-strany-847043536.html
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андрей костин, россия, платежи, дружественные страны
Андрей Костин, РОССИЯ, платежи, дружественные страны
Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России
Костин сообщил о резком росте отказов в платежах от банков дружественных стран
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Число отказов в проведении платежей из России банками дружественных стран резко выросло, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Он рассказал на съезде Ассоциации банков России, что количество заграничных банков, которые готовы работать с Россией, постоянно уменьшается, что не радует.
"После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - пояснил Костин.
По словам банкира, сроки платежей, комиссии и объем запрашивоемой документации значительно выросли.
Костин заключил, что теперь центральной проблемой для кредитных организаций стала география.
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами