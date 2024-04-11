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Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России

Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России - 11.04.2024, ПРАЙМ

Костин отметил резкий рост числа отказов в проведении платежей из России

Число отказов в проведении платежей из России банками дружественных стран резко выросло, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:28+0300

2024-04-11T16:28+0300

2024-04-11T16:28+0300

андрей костин

россия

платежи

дружественные страны

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Число отказов в проведении платежей из России банками дружественных стран резко выросло, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Он рассказал на съезде Ассоциации банков России, что количество заграничных банков, которые готовы работать с Россией, постоянно уменьшается, что не радует."После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - пояснил Костин.По словам банкира, сроки платежей, комиссии и объем запрашивоемой документации значительно выросли. Костин заключил, что теперь центральной проблемой для кредитных организаций стала география.

https://1prime.ru/20240403/druzhestvennye-strany-847043536.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей костин, россия, платежи, дружественные страны