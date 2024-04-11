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"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов Raskat - в будущем планируется расширить линейку аксессуарами и другим транспортом для города, сообщает... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T10:43+0300

2024-04-11T10:43+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов Raskat - в будущем планируется расширить линейку аксессуарами и другим транспортом для города, сообщает маркетплейс. "На "Яндекс Маркете" покупатели теперь могут заказать велосипеды Raskat - это новый бренд маркетплейса. ... В ассортименте бренда уже доступны велосипеды как для взрослых, так и для подростков ростом от 155 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что велосипеды производятся на фабриках в Китае, при этом весят они от 14 до 16 килограммов, а рама выполнена из авиационного алюминия. В свою очередь в линейке доступны модели в четырех размерах и восьми цветах. "Маркет" выпустил велосипеды Raskat к началу теплого сезона. В это время на маркетплейсе традиционно увеличивается спрос на велосипеды. Обычно он достигает пика в период с апреля по июнь и остается повышенным до конца сентября. Большинство покупателей ищут на сервисе городские модели: в прошлом году на них пришлось 73% от всех продаж в категории. "Маркет" продолжит развивать новый бренд: ассортимент Raskat планируется расширить аксессуарами и другим транспортом для города", - добавляется в сообщении.

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