Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240411/yandeks-847290274.html
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов Raskat - в будущем планируется расширить линейку аксессуарами и другим транспортом для города, сообщает... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:43+0300
2024-04-11T10:43+0300
россия
яндекс маркет
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83653/51/836535157_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_381de5193d0099c1e5d2c9081769ab15.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов Raskat - в будущем планируется расширить линейку аксессуарами и другим транспортом для города, сообщает маркетплейс. "На "Яндекс Маркете" покупатели теперь могут заказать велосипеды Raskat - это новый бренд маркетплейса. ... В ассортименте бренда уже доступны велосипеды как для взрослых, так и для подростков ростом от 155 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что велосипеды производятся на фабриках в Китае, при этом весят они от 14 до 16 килограммов, а рама выполнена из авиационного алюминия. В свою очередь в линейке доступны модели в четырех размерах и восьми цветах. "Маркет" выпустил велосипеды Raskat к началу теплого сезона. В это время на маркетплейсе традиционно увеличивается спрос на велосипеды. Обычно он достигает пика в период с апреля по июнь и остается повышенным до конца сентября. Большинство покупателей ищут на сервисе городские модели: в прошлом году на них пришлось 73% от всех продаж в категории. "Маркет" продолжит развивать новый бренд: ассортимент Raskat планируется расширить аксессуарами и другим транспортом для города", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20240327/yandeks-846739028.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83653/51/836535157_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_14f85e083f500f4f9cd43879fa43e3ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, яндекс маркет, новости
РОССИЯ, Яндекс Маркет, Новости
10:43 11.04.2024
 
"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов Raskat

Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд велосипедов Raskat - в будущем планируется расширить линейку аксессуарами и другим транспортом для города, сообщает маркетплейс.
"На "Яндекс Маркете" покупатели теперь могут заказать велосипеды Raskat - это новый бренд маркетплейса. ... В ассортименте бренда уже доступны велосипеды как для взрослых, так и для подростков ростом от 155 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что велосипеды производятся на фабриках в Китае, при этом весят они от 14 до 16 килограммов, а рама выполнена из авиационного алюминия. В свою очередь в линейке доступны модели в четырех размерах и восьми цветах.
"Маркет" выпустил велосипеды Raskat к началу теплого сезона. В это время на маркетплейсе традиционно увеличивается спрос на велосипеды. Обычно он достигает пика в период с апреля по июнь и остается повышенным до конца сентября. Большинство покупателей ищут на сервисе городские модели: в прошлом году на них пришлось 73% от всех продаж в категории. "Маркет" продолжит развивать новый бренд: ассортимент Raskat планируется расширить аксессуарами и другим транспортом для города", - добавляется в сообщении.
Яндекс Маркет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами
27 марта, 10:46
 
РОССИЯЯндекс МаркетНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала