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Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти - 11.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти
Интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T19:16+0300
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2024-04-11T19:16+0300
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора. "Структура средств организаций и физических лиц на счетах также меняется в пользу рублей. В ближайшее время вероятно продолжение роста интереса к юаню", - говорится документе. Обзор отражает личную позицию авторов и не является официальной позицией ЦБ. Отмечается, что в 2023 году российские банки активно предлагали депозиты в юанях. Число таких банков с начала 2023 года возросло до 59 с 39. В августе 2023 года впервые с февраля 2022 года число банков, предлагающих вклады в юанях, превысило количество банков, предлагающих вклады в долларах США и евро. Наименьший интерес со стороны банков по итогам года был к вкладам в евро. Также эксперты отмечают, что для активного наращивания кредитования в валютах дружественных стран банки были заинтересованы предлагать долгосрочные валютные вклады. "В результате в конце 2023 года наблюдался рост ставок предложений банков по юаневым вкладам, в том числе свыше 1 года. В то же время ограничения в получении средств с депозитов в долларах США и евро, существовавшие в 2022 году, понизили интерес вкладчиков к данным инструментам сбережений. Это привело к переключению розничных клиентов на альтернативные валюты", - говорится в документе. Со второго полугодия 2023 года банки РФ начали наращивать привлечение средств в дирхамах ОАЭ: за полгода число таких банков возросло с 3 до 5, отметили эксперты.
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юань
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти
Эксперты ЦБ: интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора.
"Структура средств организаций и физических лиц на счетах также меняется в пользу рублей. В ближайшее время вероятно продолжение роста интереса к юаню", - говорится документе. Обзор отражает личную позицию авторов и не является официальной позицией ЦБ.
Отмечается, что в 2023 году российские банки активно предлагали депозиты в юанях. Число таких банков с начала 2023 года возросло до 59 с 39. В августе 2023 года впервые с февраля 2022 года число банков, предлагающих вклады в юанях, превысило количество банков, предлагающих вклады в долларах США и евро. Наименьший интерес со стороны банков по итогам года был к вкладам в евро.
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Также эксперты отмечают, что для активного наращивания кредитования в валютах дружественных стран банки были заинтересованы предлагать долгосрочные валютные вклады.
"В результате в конце 2023 года наблюдался рост ставок предложений банков по юаневым вкладам, в том числе свыше 1 года. В то же время ограничения в получении средств с депозитов в долларах США и евро, существовавшие в 2022 году, понизили интерес вкладчиков к данным инструментам сбережений. Это привело к переключению розничных клиентов на альтернативные валюты", - говорится в документе.
Со второго полугодия 2023 года банки РФ начали наращивать привлечение средств в дирхамах ОАЭ: за полгода число таких банков возросло с 3 до 5, отметили эксперты.