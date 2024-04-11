Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240411/yuan-847313336.html
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти - 11.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти
Интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T19:16+0300
2024-04-11T19:16+0300
экономика
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора. "Структура средств организаций и физических лиц на счетах также меняется в пользу рублей. В ближайшее время вероятно продолжение роста интереса к юаню", - говорится документе. Обзор отражает личную позицию авторов и не является официальной позицией ЦБ. Отмечается, что в 2023 году российские банки активно предлагали депозиты в юанях. Число таких банков с начала 2023 года возросло до 59 с 39. В августе 2023 года впервые с февраля 2022 года число банков, предлагающих вклады в юанях, превысило количество банков, предлагающих вклады в долларах США и евро. Наименьший интерес со стороны банков по итогам года был к вкладам в евро. Также эксперты отмечают, что для активного наращивания кредитования в валютах дружественных стран банки были заинтересованы предлагать долгосрочные валютные вклады. "В результате в конце 2023 года наблюдался рост ставок предложений банков по юаневым вкладам, в том числе свыше 1 года. В то же время ограничения в получении средств с депозитов в долларах США и евро, существовавшие в 2022 году, понизили интерес вкладчиков к данным инструментам сбережений. Это привело к переключению розничных клиентов на альтернативные валюты", - говорится в документе. Со второго полугодия 2023 года банки РФ начали наращивать привлечение средств в дирхамах ОАЭ: за полгода число таких банков возросло с 3 до 5, отметили эксперты.
https://1prime.ru/20240409/yuan-847214945.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань
Экономика, юань
19:16 11.04.2024
 
Эксперты Центробанка считают, что интерес к юаню в России продолжит расти

Эксперты ЦБ: интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Интерес к юаню в России, вероятно, продолжит расти в ближайшее время, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора.
"Структура средств организаций и физических лиц на счетах также меняется в пользу рублей. В ближайшее время вероятно продолжение роста интереса к юаню", - говорится документе. Обзор отражает личную позицию авторов и не является официальной позицией ЦБ.
Отмечается, что в 2023 году российские банки активно предлагали депозиты в юанях. Число таких банков с начала 2023 года возросло до 59 с 39. В августе 2023 года впервые с февраля 2022 года число банков, предлагающих вклады в юанях, превысило количество банков, предлагающих вклады в долларах США и евро. Наименьший интерес со стороны банков по итогам года был к вкладам в евро.
Юань. Ревальвация: удалось ли убедить КНР?
Юань снизился, рынки ждут данных Китая и США
9 апреля, 11:22
Также эксперты отмечают, что для активного наращивания кредитования в валютах дружественных стран банки были заинтересованы предлагать долгосрочные валютные вклады.
"В результате в конце 2023 года наблюдался рост ставок предложений банков по юаневым вкладам, в том числе свыше 1 года. В то же время ограничения в получении средств с депозитов в долларах США и евро, существовавшие в 2022 году, понизили интерес вкладчиков к данным инструментам сбережений. Это привело к переключению розничных клиентов на альтернативные валюты", - говорится в документе.
Со второго полугодия 2023 года банки РФ начали наращивать привлечение средств в дирхамах ОАЭ: за полгода число таких банков возросло с 3 до 5, отметили эксперты.
 
Экономикаюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала