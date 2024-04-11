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Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в апреле - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в апреле
Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в апреле - 11.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в апреле
В апреле 2024 года россиянам стали доступны более 200 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 500 тысяч рублей, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на статистику | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:24+0300
2024-04-11T10:24+0300
экономика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В апреле 2024 года россиянам стали доступны более 200 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 500 тысяч рублей, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на статистику рекрутингового сервиса hh.ru.Согласно данным сервиса, наибольше количество вакансий представлено в области информационных технологий (почти 50 тысяч), в финансовом секторе (около 27 тысяч) и в области недвижимости (более 23 тысяч).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лидерами по количеству открытых вакансий с наивысшей зарплатой.В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий представлены должности генерального директора салона красоты с зарплатой от 900 тысяч рублей, коммерческого директора инжиниринговой компании с окладом от 700 тысяч рублей, руководителя отдела лидогенерации в IT-компании и директора по маркетингу в клинике с зарплатами от 650 тысяч рублей и 600 тысяч рублей соответственно.В издании заключили, что в марте средняя предлагаемая зарплата в России составляла 60 тысяч рублей.
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россия, зарплата, новости
Экономика, РОССИЯ, зарплата, Новости
10:24 11.04.2024
 
Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в апреле

"Газета.ru": HeadHunter назвал три сферы с самыми высокими зарплатами для россиян в апреле

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В апреле 2024 года россиянам стали доступны более 200 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 500 тысяч рублей, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на статистику рекрутингового сервиса hh.ru.
Согласно данным сервиса, наибольше количество вакансий представлено в области информационных технологий (почти 50 тысяч), в финансовом секторе (около 27 тысяч) и в области недвижимости (более 23 тысяч).
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Кроме того, Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лидерами по количеству открытых вакансий с наивысшей зарплатой.
В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий представлены должности генерального директора салона красоты с зарплатой от 900 тысяч рублей, коммерческого директора инжиниринговой компании с окладом от 700 тысяч рублей, руководителя отдела лидогенерации в IT-компании и директора по маркетингу в клинике с зарплатами от 650 тысяч рублей и 600 тысяч рублей соответственно.
В издании заключили, что в марте средняя предлагаемая зарплата в России составляла 60 тысяч рублей.
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