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Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов
Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов
Более 50 населенных пунктов может быть затоплено в Тюменской области, доложил губернатор Александр Моор президенту России Владимиру Путину. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:47+0300
2024-04-11T17:47+0300
2024-04-11T17:47+0300
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Более 50 населенных пунктов может быть затоплено в Тюменской области, доложил губернатор Александр Моор президенту России Владимиру Путину.Уровень воды на реках Тобол и Ишим возможно достигнет пиковых значений: на полметра выше исторических максимумов, уточнил Моор."Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", — говорится в заявлении.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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паводок, тюмень
Происшествия, паводок, ТЮМЕНЬ
Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов
Губернатор Тюменской области доложил Путину о возможном затоплении 50 населенных пунктов
ТЮМЕНЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Более 50 населенных пунктов может быть затоплено в Тюменской области, доложил губернатор Александр Моор президенту России Владимиру Путину.
Уровень воды на реках Тобол и Ишим возможно достигнет пиковых значений: на полметра выше исторических максимумов, уточнил Моор.
"Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", — говорится в заявлении.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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