https://1prime.ru/20240411/zatoplenie-847311744.html

Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов

Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов - 11.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор Тюмени отчитался о возможном затоплении населенных пунктов

Более 50 населенных пунктов может быть затоплено в Тюменской области, доложил губернатор Александр Моор президенту России Владимиру Путину. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T17:47+0300

2024-04-11T17:47+0300

2024-04-11T17:47+0300

происшествия

паводок

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Более 50 населенных пунктов может быть затоплено в Тюменской области, доложил губернатор Александр Моор президенту России Владимиру Путину.Уровень воды на реках Тобол и Ишим возможно достигнет пиковых значений: на полметра выше исторических максимумов, уточнил Моор."Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", — говорится в заявлении.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://1prime.ru/20240411/pik-847308232.html

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паводок, тюмень