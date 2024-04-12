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"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов

"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов

Группа "Аэрофлот" в марте увеличила перевозки пассажиров на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 миллионов пассажиров, в первом... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:20+0300

2024-04-12T11:20+0300

2024-04-12T11:21+0300

россия

аэрофлот

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в марте увеличила перевозки пассажиров на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 миллионов пассажиров, в первом квартале - на 21,7%, до 11,5 миллиона человек, говорится в сообщении группы. "Объем перевозок увеличился на 21,2% по сравнению с мартом 2023 года и составил 4,0 миллиона пассажиров… По итогам первого квартала перевезено 11,5 миллиона пассажиров, на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в пресс-релизе. На внутренних линиях в первом квартале перевезено 8,6 миллиона пассажиров - на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На международных линиях пассажиропоток составил 2,9 миллиона пассажиров, увеличившись на 47,9%. Пассажирооборот в первом квартале увеличился на 30,9%, предельный пассажирооборот – на 27,9%. Процент занятости пассажирских кресел составил 88,3%, увеличившись на 2,1 п.п. год к году, на внутренних линиях показатель вырос на 2,2 п.п., до 90,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аэрофлот, перевозки пассажиров