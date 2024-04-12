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"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов - 12.04.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов
"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов
Группа "Аэрофлот" в марте увеличила перевозки пассажиров на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 миллионов пассажиров, в первом... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:20+0300
2024-04-12T11:21+0300
россия
аэрофлот
перевозки пассажиров
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в марте увеличила перевозки пассажиров на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 миллионов пассажиров, в первом квартале - на 21,7%, до 11,5 миллиона человек, говорится в сообщении группы. "Объем перевозок увеличился на 21,2% по сравнению с мартом 2023 года и составил 4,0 миллиона пассажиров… По итогам первого квартала перевезено 11,5 миллиона пассажиров, на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в пресс-релизе. На внутренних линиях в первом квартале перевезено 8,6 миллиона пассажиров - на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На международных линиях пассажиропоток составил 2,9 миллиона пассажиров, увеличившись на 47,9%. Пассажирооборот в первом квартале увеличился на 30,9%, предельный пассажирооборот – на 27,9%. Процент занятости пассажирских кресел составил 88,3%, увеличившись на 2,1 п.п. год к году, на внутренних линиях показатель вырос на 2,2 п.п., до 90,4%.
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россия, аэрофлот, перевозки пассажиров
РОССИЯ, Аэрофлот, перевозки пассажиров
11:20 12.04.2024 (обновлено: 11:21 12.04.2024)
 
"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров более чем на 20 процентов

"Аэрофлот" в I квартале 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 21,7%

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в марте увеличила перевозки пассажиров на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 миллионов пассажиров, в первом квартале - на 21,7%, до 11,5 миллиона человек, говорится в сообщении группы.
"Объем перевозок увеличился на 21,2% по сравнению с мартом 2023 года и составил 4,0 миллиона пассажиров… По итогам первого квартала перевезено 11,5 миллиона пассажиров, на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в пресс-релизе.
На внутренних линиях в первом квартале перевезено 8,6 миллиона пассажиров - на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На международных линиях пассажиропоток составил 2,9 миллиона пассажиров, увеличившись на 47,9%. Пассажирооборот в первом квартале увеличился на 30,9%, предельный пассажирооборот – на 27,9%. Процент занятости пассажирских кресел составил 88,3%, увеличившись на 2,1 п.п. год к году, на внутренних линиях показатель вырос на 2,2 п.п., до 90,4%.
 
РОССИЯАэрофлотперевозки пассажиров
 
 
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