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В ЕС назвали дату согласования решения по доходам от активов России
В ЕС назвали дату согласования решения по доходам от активов России - 12.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС назвали дату согласования решения по доходам от активов России
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в понедельник 15 апреля начнут процедуру согласования предложения Еврокомисии по использованию доходов от... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:25+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в понедельник 15 апреля начнут процедуру согласования предложения Еврокомисии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, говорится в повестке предстоящего заседания."Решение и постановление Совета ЕС относительно чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов для поддержки Украины", — сказано в документе.Ранее в ЕС сообщили, что доходы от российских активов не требуют согласования с партнерами по G7, и часть этих средств может быть использована для выпуска облигаций в поддержку Украины.По планам Еврокомиссии, 90 процентов полученных доходов в 2024 году будут потрачены на поставки оружия Киеву.Европейский центральный банк ранее предупредил о репутационных рисках для европейской валюты и призвал к поиску других способов финансирования Киева. В Кремле и МИД России назвали такие решения нарушением международного права и откровенным воровством российских активов.
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Экономика, ЕС, РОССИЯ, Новости
В ЕС назвали дату согласования решения по доходам от активов России
Постпреды ЕС 15 апреля начнут согласовывать предложение по доходам от активов РФ для Киева
БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в понедельник 15 апреля начнут процедуру согласования предложения Еврокомисии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, говорится в повестке предстоящего заседания.
"Решение и постановление Совета ЕС относительно чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов для поддержки Украины", — сказано в документе.
Ранее в ЕС сообщили, что доходы от российских активов не требуют согласования с партнерами по G7, и часть этих средств может быть использована для выпуска облигаций в поддержку Украины.
По планам Еврокомиссии, 90 процентов полученных доходов в 2024 году будут потрачены на поставки оружия Киеву.
Европейский центральный банк ранее предупредил о репутационных рисках для европейской валюты и призвал к поиску других способов финансирования Киева. В Кремле и МИД России назвали такие решения нарушением международного права и откровенным воровством российских активов.
В Бельгии оценили доходы от замороженных российских активов в 2023 году