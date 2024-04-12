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Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству

Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству - 12.04.2024, ПРАЙМ

Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству

В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края активы сети дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси" перешли в... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T17:44+0300

2024-04-12T17:44+0300

2024-04-12T17:52+0300

россия

рыбная промышленность

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края активы сети дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси" перешли в собственность государств. Об этом сообщают данные ЕГРЮЛ.Так, с 12 апреля Росимущество владеет компаниями ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания", а также ООО "Городское эко такси".Ранее Генеральная прокуратура подала иск к нескольким рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, среди которых был и "крабовый король" Олег Кан. В конце марта 2024 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск.Как уточняли в Генпрокуратуре, по решению суда государству уже отошло имущество на 21 миллиард рублей. В свою очередь, адвокат Олег Суханов сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда.

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россия, рыбная промышленность