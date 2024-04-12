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Бельгийский чиновник подал в отставку из-за противоречий по алмазам из РФ
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за противоречий по алмазам из РФ - 12.04.2024, ПРАЙМ
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за противоречий по алмазам из РФ
Генеральный директор Международного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн подал в отставку из-за противоречий по российским алмазам, сообщил... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:36+0300
2024-04-12T15:36+0300
2024-04-12T15:36+0300
экономика
бельгия
российские алмазы
запрет на ввоз
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн подал в отставку из-за противоречий по российским алмазам, сообщил бельгийский телеканал RTL. "Согласно источнику, близкому к досье, его отставка связана с внутренними разногласиями по вопросу российских алмазов", — цитирует телеканал сообщение Международного алмазного центра Антверпена – полугосударственной структуры, регулирующей алмазный бизнес в Бельгии. Ранее сообщалось, что введенные с начала года санкции стран G7 в отношении российских алмазов привели к некоторым нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами – Антверпен в Бельгии. Это связано с новыми требованиями по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.Международный алмазный центр подтвердил задержки с ввозом камней из-за проблем с декларированием таких грузов. Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. С 1 марта и до 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения, после процедура усложнится из-за необходимости получать на каждый камень весом от полкарата и выше электронный сертификат от регулятора.
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бельгия, российские алмазы, запрет на ввоз
Экономика, БЕЛЬГИЯ, российские алмазы, запрет на ввоз
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за противоречий по алмазам из РФ
RTL: гендиректор AWDC Эпштейн подал в отставку из-за разногласий по алмазам из РФ
БРЮССЕЛЬ, 12 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн подал в отставку из-за противоречий по российским алмазам, сообщил бельгийский телеканал RTL.
"Согласно источнику, близкому к досье, его отставка связана с внутренними разногласиями по вопросу российских алмазов", — цитирует телеканал сообщение Международного алмазного центра Антверпена – полугосударственной структуры, регулирующей алмазный бизнес в Бельгии.
Ранее сообщалось, что введенные с начала года санкции стран G7 в отношении российских алмазов привели к некоторым нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами – Антверпен в Бельгии. Это связано с новыми требованиями по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
Международный алмазный центр подтвердил задержки с ввозом камней из-за проблем с декларированием таких грузов.
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Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.
С 1 марта и до 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения, после процедура усложнится из-за необходимости получать на каждый камень весом от полкарата и выше электронный сертификат от регулятора.