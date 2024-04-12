Все выше и выше

Индекс Мосбиржи вновь обновил двухлетние максимумы, на пике сессии было 3455 п., и это уровни с 21 февраля 2022 г. Наш план восходящего движения рынка остается... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:55+0300
2024-04-12T09:55+0300
2024-04-12T09:55+0300
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ПРАЙМ, 12 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь обновил двухлетние максимумы, на пике сессии было 3455 п., и это уровни с 21 февраля 2022 г. Наш план восходящего движения рынка остается в работе и отлично реализуется. Следующая цель на 3470 п., до нее еще полпроцента, но там будет уже значительное сопротивление, и активные трейдеры могут решить зафиксировать большую и быструю прибыль от длинных позиций. Но это локальная история, а в рамках года ожидается дальнейший подъем к 3650 п. То есть инвестиционный потенциал еще есть, и для фундаментального выхода из бумаг сигнала нет.Сильнее рынка вчера вновь были акции Полюса (+3,2%) на фоне очередного исторического максимума в золоте; унция уже почти $2400, и бумаги могут еще подскочить. Слабее рынка были бумаги холдинга ЭН+ (-2,3%): после ралли на фоне взлета алюминия они уже перекуплены, и дальнейшая коррекция технически оправдана.Рубль падал на минимумы с конца октября, доллар подлетал под 94. Но сессия закрылась резкой контратакой нацвалюты, и доллар вернулся в привычное за полгода русло ниже 93,5. Закрытие торговой недели будет показательным — в базовом варианте ожидаем удержание доллара в рамках многомесячной консолидации, что позволит рублю восстановиться до 92,5. Фундаментальная поддержка для рубля исходит от факторов валютного контроля государства — ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, то есть обширной девальвации в принципе не ждем. Но локальные спекулятивные скачки курса на бирже возможны.
ПРАЙМ, 12 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь обновил двухлетние максимумы, на пике сессии было 3455 п., и это уровни с 21 февраля 2022 г. Наш план восходящего движения рынка остается в работе и отлично реализуется. Следующая цель на 3470 п., до нее еще полпроцента, но там будет уже значительное сопротивление, и активные трейдеры могут решить зафиксировать большую и быструю прибыль от длинных позиций. Но это локальная история, а в рамках года ожидается дальнейший подъем к 3650 п. То есть инвестиционный потенциал еще есть, и для фундаментального выхода из бумаг сигнала нет.
Сильнее рынка вчера вновь были акции Полюса (+3,2%) на фоне очередного исторического максимума в золоте; унция уже почти $2400, и бумаги могут еще подскочить. Слабее рынка были бумаги холдинга ЭН+ (-2,3%): после ралли на фоне взлета алюминия они уже перекуплены, и дальнейшая коррекция технически оправдана.
Рубль падал на минимумы с конца октября, доллар подлетал под 94. Но сессия закрылась резкой контратакой нацвалюты, и доллар вернулся в привычное за полгода русло ниже 93,5. Закрытие торговой недели будет показательным — в базовом варианте ожидаем удержание доллара в рамках многомесячной консолидации, что позволит рублю восстановиться до 92,5. Фундаментальная поддержка для рубля исходит от факторов валютного контроля государства — ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, то есть обширной девальвации в принципе не ждем. Но локальные спекулятивные скачки курса на бирже возможны.
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