Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все выше и выше - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240412/analitika-847323207.html
Все выше и выше
Все выше и выше - 12.04.2024, ПРАЙМ
Все выше и выше
Индекс Мосбиржи вновь обновил двухлетние максимумы, на пике сессии было 3455 п., и это уровни с 21 февраля 2022 г. Наш план восходящего движения рынка остается... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:55+0300
2024-04-12T09:55+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
?1712904913
ПРАЙМ, 12 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь обновил двухлетние максимумы, на пике сессии было 3455 п., и это уровни с 21 февраля 2022 г. Наш план восходящего движения рынка остается в работе и отлично реализуется. Следующая цель на 3470 п., до нее еще полпроцента, но там будет уже значительное сопротивление, и активные трейдеры могут решить зафиксировать большую и быструю прибыль от длинных позиций. Но это локальная история, а в рамках года ожидается дальнейший подъем к 3650 п. То есть инвестиционный потенциал еще есть, и для фундаментального выхода из бумаг сигнала нет.Сильнее рынка вчера вновь были акции Полюса (+3,2%) на фоне очередного исторического максимума в золоте; унция уже почти $2400, и бумаги могут еще подскочить. Слабее рынка были бумаги холдинга ЭН+ (-2,3%): после ралли на фоне взлета алюминия они уже перекуплены, и дальнейшая коррекция технически оправдана.Рубль падал на минимумы с конца октября, доллар подлетал под 94. Но сессия закрылась резкой контратакой нацвалюты, и доллар вернулся в привычное за полгода русло ниже 93,5. Закрытие торговой недели будет показательным — в базовом варианте ожидаем удержание доллара в рамках многомесячной консолидации, что позволит рублю восстановиться до 92,5. Фундаментальная поддержка для рубля исходит от факторов валютного контроля государства — ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, то есть обширной девальвации в принципе не ждем. Но локальные спекулятивные скачки курса на бирже возможны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
09:55 12.04.2024
 

Все выше и выше

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
ПРАЙМ, 12 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь обновил двухлетние максимумы, на пике сессии было 3455 п., и это уровни с 21 февраля 2022 г. Наш план восходящего движения рынка остается в работе и отлично реализуется. Следующая цель на 3470 п., до нее еще полпроцента, но там будет уже значительное сопротивление, и активные трейдеры могут решить зафиксировать большую и быструю прибыль от длинных позиций. Но это локальная история, а в рамках года ожидается дальнейший подъем к 3650 п. То есть инвестиционный потенциал еще есть, и для фундаментального выхода из бумаг сигнала нет.
Сильнее рынка вчера вновь были акции Полюса (+3,2%) на фоне очередного исторического максимума в золоте; унция уже почти $2400, и бумаги могут еще подскочить. Слабее рынка были бумаги холдинга ЭН+ (-2,3%): после ралли на фоне взлета алюминия они уже перекуплены, и дальнейшая коррекция технически оправдана.
Рубль падал на минимумы с конца октября, доллар подлетал под 94. Но сессия закрылась резкой контратакой нацвалюты, и доллар вернулся в привычное за полгода русло ниже 93,5. Закрытие торговой недели будет показательным — в базовом варианте ожидаем удержание доллара в рамках многомесячной консолидации, что позволит рублю восстановиться до 92,5. Фундаментальная поддержка для рубля исходит от факторов валютного контроля государства — ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, то есть обширной девальвации в принципе не ждем. Но локальные спекулятивные скачки курса на бирже возможны.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковАкциииндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала