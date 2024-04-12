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Инфляция в Аргентине в I квартале превысила 51%

Инфляция в Аргентине в I квартале превысила 51% - 12.04.2024, ПРАЙМ

Инфляция в Аргентине в I квартале превысила 51%

Инфляция в Аргентине в первом квартале 2024 года составила 51,6%, сообщил национальный институт статистики. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T22:27+0300

2024-04-12T22:27+0300

2024-04-12T22:27+0300

экономика

аргентина

инфляция

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в первом квартале 2024 года составила 51,6%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 11% в марте 2024 года по отношению к февралю, в годовом выражении — на 287,9%. В первом квартале рост составил 51,6%", — говорится в сообщении. Резкий скачок цен произошел в сфере образования, стоимость услуг этого сектора выросла на 52,7%. Несмотря на то, что в марте Инфляция в Аргентине в I квартале превысила 51% начало учебного года в Аргентине, этот рост все равно является рекордным. Цены на связь выросли на 15,9%, коммунальные тарифы на 13,3%, продукты питания на 10,5%, меньше всего (5%) составил рост на бытовые товары. Семье из четырех человек, чтобы не считаться бедной, нужно иметь 773 385 песо (около 800 долларов) в месяц, это более чем на 300% больше, чем в марте прошлого года. При этом средняя зарплата в Аргентине составляет 300-400 долларов.

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аргентина

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аргентина, инфляция