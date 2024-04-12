https://1prime.ru/20240412/avtodor-847346144.html
"Автодор" повысит скоростной режим на ряде участков М-11 и М-4
"Автодор" повысит скоростной режим на ряде участков М-11 и М-4 - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Автодор" повысит скоростной режим на ряде участков М-11 и М-4
"Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:03+0300
2024-04-12T17:03+0300
2024-04-12T17:03+0300
россия
автодор
трасса м-11 "нева"
трасса м-4 "дон"
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно, говорится в сообщении госкомпании. "С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон"… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга", — отметили в "Автодоре". С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период, уточнили в госкомпании. Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 "Дон" с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч, добавили в "Автодоре". "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://1prime.ru/20240322/avtodor-846609127.html
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россия, автодор, трасса м-11 "нева", трасса м-4 "дон"
РОССИЯ, Автодор, трасса М-11 "Нева", трасса М-4 "Дон"
"Автодор" повысит скоростной режим на ряде участков М-11 и М-4
"Автодор" с 15 апреля повысит скоростной режим на ряде участков М-11 и М-4
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Автодор" переводит на летний скоростной режим трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон": разрешенная скорость на ряде их участков увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно, говорится в сообщении госкомпании.
"С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон"… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга", — отметили в "Автодоре".
С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период, уточнили в госкомпании.
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог
Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 "Дон" с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч, добавили в "Автодоре".
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.