https://1prime.ru/20240412/bank-847323423.html

Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank

Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank - 12.04.2024, ПРАЙМ

Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank

Арбитражный суд Москвы по иску государственного Росссельхозбанка взыскал около 4,2 миллиона евро (более 419 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:58+0300

2024-04-12T09:58+0300

2024-04-12T09:58+0300

россия

суд

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску государственного Росссельхозбанка взыскал около 4,2 миллиона евро (более 419 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Commerzbank и его российского подразделения АО "Коммерцбанк Евразия", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда. В судебном акте уточняется, что в сумму взыскания вошли убытки в размере более 4 миллионов евро, а также упущенная выгода в размере около 141 тысячи евро. Изначально ответчиком по иску выступал также немецкий банк J.P.Morgan SE, но от требований к нему РСХБ отказался. Подробно основания исковых требований в материалах суда не приводятся. Но, поскольку третьим лицом в деле участвует Национальный расчетный депозитарий, можно предположить, что спор связан с выплатами по замороженным в Европе ценным бумагам, принадлежащим РСХБ. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране. В собственности государства находятся 100% акций банка.

https://1prime.ru/20240319/rosselkhozbank-846487024.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, россельхозбанк