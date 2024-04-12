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Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank
Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank - 12.04.2024, ПРАЙМ
Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank
Арбитражный суд Москвы по иску государственного Росссельхозбанка взыскал около 4,2 миллиона евро (более 419 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:58+0300
2024-04-12T09:58+0300
россия
суд
россельхозбанк
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску государственного Росссельхозбанка взыскал около 4,2 миллиона евро (более 419 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Commerzbank и его российского подразделения АО "Коммерцбанк Евразия", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда. В судебном акте уточняется, что в сумму взыскания вошли убытки в размере более 4 миллионов евро, а также упущенная выгода в размере около 141 тысячи евро. Изначально ответчиком по иску выступал также немецкий банк J.P.Morgan SE, но от требований к нему РСХБ отказался. Подробно основания исковых требований в материалах суда не приводятся. Но, поскольку третьим лицом в деле участвует Национальный расчетный депозитарий, можно предположить, что спор связан с выплатами по замороженным в Европе ценным бумагам, принадлежащим РСХБ. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране. В собственности государства находятся 100% акций банка.
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россия, суд, россельхозбанк
РОССИЯ, суд, Россельхозбанк
09:58 12.04.2024
 
Суд по иску Россельхозбанка взыскал убытки с немецкого Commerzbank

Суд по иску Россельхозбанка взыскал 4,2 млн евро с немецкого Commerzbank и его "дочки"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску государственного Росссельхозбанка взыскал около 4,2 миллиона евро (более 419 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого Commerzbank и его российского подразделения АО "Коммерцбанк Евразия", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.
В судебном акте уточняется, что в сумму взыскания вошли убытки в размере более 4 миллионов евро, а также упущенная выгода в размере около 141 тысячи евро. Изначально ответчиком по иску выступал также немецкий банк J.P.Morgan SE, но от требований к нему РСХБ отказался.
Подробно основания исковых требований в материалах суда не приводятся. Но, поскольку третьим лицом в деле участвует Национальный расчетный депозитарий, можно предположить, что спор связан с выплатами по замороженным в Европе ценным бумагам, принадлежащим РСХБ.
Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране. В собственности государства находятся 100% акций банка.
РоссельхозБанк - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла рекорда
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РОССИЯсудРоссельхозбанк
 
 
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