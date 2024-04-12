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Альфа-банк запустил мобильный банк на российской ОС "Аврора"
Альфа-банк запустил мобильный банк на российской ОС "Аврора" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк запустил мобильный банк на российской ОС "Аврора"
Альфа-банк запустил мобильный банк на российской операционной системе "Аврора" пятой версии, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:55+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк запустил мобильный банк на российской операционной системе "Аврора" пятой версии, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Альфа-банк первым в России запустил свой мобильный банк "Альфа-Онлайн" на отечественной операционной системе "Аврора" пятой версии. Мобильный банк работает и на компьютерах и любых смартфонах, практически не занимает места на устройстве и не требует обновлений", - указали в пресс-службе. В нем можно решать привычные задачи ежедневного банкинга и цифрового офиса: открывать карты, и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения. В конце прошлого года гендиректор ООО "Открытая мобильная платформа", которая занимается разработкой ОС "Аврора", Павел Эйгес говорил агентству, что в ближайшее время для этой операционной системы адаптируют RuStore, СБПэй, приложения банка ВТБ, РЖД. По его словам, и другие ведущие российские разработчики всерьёз изучают вопрос адаптации своих приложений на ОС "Аврора". ВТБ в ноябре 2023 года сообщал, что разработал банковское приложение для "Авроры", его тестирование продлится до середины 2024 года.
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РОССИЯ, Альфа-банк, Новости
Альфа-банк запустил мобильный банк на российской ОС "Аврора"
Альфа-банк запустил мобильный банк на российской операционной системе Аврора" пятой версии
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк запустил мобильный банк на российской операционной системе "Аврора" пятой версии, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Альфа-банк первым в России запустил свой мобильный банк "Альфа-Онлайн" на отечественной операционной системе "Аврора" пятой версии. Мобильный банк работает и на компьютерах и любых смартфонах, практически не занимает места на устройстве и не требует обновлений", - указали в пресс-службе. В нем можно решать привычные задачи ежедневного банкинга и цифрового офиса: открывать карты, и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения.
В конце прошлого года гендиректор ООО "Открытая мобильная платформа", которая занимается разработкой ОС "Аврора", Павел Эйгес говорил агентству, что в ближайшее время для этой операционной системы адаптируют RuStore, СБПэй, приложения банка ВТБ, РЖД. По его словам, и другие ведущие российские разработчики всерьёз изучают вопрос адаптации своих приложений на ОС "Аврора".
ВТБ в ноябре 2023 года сообщал, что разработал банковское приложение для "Авроры", его тестирование продлится до середины 2024 года.
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