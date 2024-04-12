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ЦБ заявил о росте реального эффективного курса рубля
ЦБ заявил о росте реального эффективного курса рубля - 12.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о росте реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 0,6%, а в марте | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:39+0300
2024-04-12T16:39+0300
2024-04-12T16:39+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 0,6%, а в марте - на 0,8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 0,3% по сравнению с февралем, к евро - на 0,8%, а к юаню - вырос на 1,3%. Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 0,1%, к евро - на 0,7%.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
ЦБ заявил о росте реального эффективного курса рубля
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-марте вырос на 0,6%
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 0,6%, а в марте - на 0,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 0,3% по сравнению с февралем, к евро - на 0,8%, а к юаню - вырос на 1,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 0,1%, к евро - на 0,7%.