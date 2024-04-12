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Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек" - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"
Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"
Правительство России одобрило проект создания на Байконуре комплекса "Байтерек". | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T22:47+0300
2024-04-12T22:47+0300
россия
казахстан
байконур
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект создания на Байконуре комплекса "Байтерек". Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Одобрить представленный корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"... проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Казахстан о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", — говорится в документе. Согласно документу, Казахстан и Россия планируют перенести начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год. Соответствующе распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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россия, казахстан, байконур
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Байконур
22:47 12.04.2024
 
Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"

Кабмин одобрил проект с изменениями о создании на Байконуре комплекса "Байтерек"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывоз ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-ТМА-07М" на старт
Вывоз ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз-ТМА-07М на старт - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект создания на Байконуре комплекса "Байтерек".
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Одобрить представленный корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"... проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Казахстан о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", — говорится в документе.
Согласно документу, Казахстан и Россия планируют перенести начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год.
Соответствующе распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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