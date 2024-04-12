https://1prime.ru/20240412/baykonur-847352670.html

Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"

Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект с изменениями о создании комплекса "Байтерек"

Правительство России одобрило проект создания на Байконуре комплекса "Байтерек". | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T22:47+0300

2024-04-12T22:47+0300

2024-04-12T22:47+0300

россия

казахстан

байконур

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект создания на Байконуре комплекса "Байтерек". Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Одобрить представленный корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"... проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Казахстан о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", — говорится в документе. Согласно документу, Казахстан и Россия планируют перенести начало летных испытаний совместного космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса с 2023 на 2025 год. Соответствующе распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240323/korabl-846636735.html

казахстан

байконур

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россия, казахстан, байконур