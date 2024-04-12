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В Россию придут новые зарубежные бренды, пишут СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Россию придут новые зарубежные бренды, пишут СМИ
В Россию придут новые зарубежные бренды, пишут СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Россию придут новые зарубежные бренды, пишут СМИ
В 2024 году выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится, тем не менее, в России ожидаются 15 новых иностранных компаний, пишет "Коммерсантъ". | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:36+0300
2024-04-12T13:36+0300
россия
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новости
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В 2024 году выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится, тем не менее, в России ожидаются 15 новых иностранных компаний, пишет "Коммерсантъ".Согласно результатам исследования компании IBC Real Estate, в текущем году в РФ появятся 15 новых иностранных брендов, при этом годом ранее в стране открылись торговые точки 22 зарубежных ретейлеров. Специалисты CORE.XP в свою очередь ожидают открытия 20 новых международных сетей, Nikoliers — 17.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramС начала января уже появились магазины восьми иностранных брендов, включая китайский ритейлер Tecno, армянскую марку косметики 22|11 Cosmetics и итальянский бренд Rinascimento.Однако, некоторые западные бренды не заинтересованы в работе в России из-за политических и экономических рисков. Недостаток свободных площадей в торговых центрах также затрудняет выход на рынок новых ритейлеров, говорится в публикации.Большая часть освободившихся площадей заняты российскими сетями и брендами из дружественных стран, отмечается в публикации.Ранее сообщалось, что компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда рублей против прибыли в 3,9 миллиарда рублей годом ранее.
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россия, бренды, новости
РОССИЯ, Бренды, Новости
13:36 12.04.2024
 
В Россию придут новые зарубежные бренды, пишут СМИ

IBC Real Estate: в 2024 году на рынке РФ появятся 15 новых зарубежных брендов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В 2024 году выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится, тем не менее, в России ожидаются 15 новых иностранных компаний, пишет "Коммерсантъ".
Согласно результатам исследования компании IBC Real Estate, в текущем году в РФ появятся 15 новых иностранных брендов, при этом годом ранее в стране открылись торговые точки 22 зарубежных ретейлеров. Специалисты CORE.XP в свою очередь ожидают открытия 20 новых международных сетей, Nikoliers — 17.
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С начала января уже появились магазины восьми иностранных брендов, включая китайский ритейлер Tecno, армянскую марку косметики 22|11 Cosmetics и итальянский бренд Rinascimento.
Однако, некоторые западные бренды не заинтересованы в работе в России из-за политических и экономических рисков. Недостаток свободных площадей в торговых центрах также затрудняет выход на рынок новых ритейлеров, говорится в публикации.
Большая часть освободившихся площадей заняты российскими сетями и брендами из дружественных стран, отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда рублей против прибыли в 3,9 миллиарда рублей годом ранее.
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Преемник" Zara в России закончил год с убытком
10 апреля, 12:10
 
РОССИЯБрендыНовости
 
 
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