https://1prime.ru/20240412/demchenko--847348458.html

Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб

Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб - 12.04.2024, ПРАЙМ

Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб

Тверской суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T18:20+0300

2024-04-12T18:20+0300

2024-04-12T18:20+0300

суд

хищения

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, ООО "Клевер" заключило контракт с одним из резидентов Сколково, для разработки автоматизированной информационной системы. Однако, по версии следствия, часть работ были выполнены фиктивно. Должностные лица вместе с Ярославом Демченко (в период его работы в "Промсвязьбанке") похитили 38 миллионов рублей, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере.Российский сервис "Гостех" с 2020 года развивает в России государственные информационные системы (ГИС).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, хищения