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Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб
Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб - 12.04.2024, ПРАЙМ
Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб
Тверской суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:20+0300
2024-04-12T18:20+0300
2024-04-12T18:20+0300
суд
хищения
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, ООО "Клевер" заключило контракт с одним из резидентов Сколково, для разработки автоматизированной информационной системы. Однако, по версии следствия, часть работ были выполнены фиктивно. Должностные лица вместе с Ярославом Демченко (в период его работы в "Промсвязьбанке") похитили 38 миллионов рублей, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере.Российский сервис "Гостех" с 2020 года развивает в России государственные информационные системы (ГИС).
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суд, хищения
Бывший директор "Гостеха" арестован в Москве по делу о хищении 38 млн руб
Суд в Москве арестовал экс-директора "Гостеха" Демченко
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.
По версии следствия, ООО "Клевер" заключило контракт с одним из резидентов Сколково, для разработки автоматизированной информационной системы. Однако, по версии следствия, часть работ были выполнены фиктивно. Должностные лица вместе с Ярославом Демченко (в период его работы в "Промсвязьбанке") похитили 38 миллионов рублей, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере.
Российский сервис "Гостех" с 2020 года развивает в России государственные информационные системы (ГИС).