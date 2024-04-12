https://1prime.ru/20240412/dolg-847318653.html
Внешний долг России на одного человека упал до минимума с 2005 года
Внешний долг России на одного человека упал до минимума с 2005 года - 12.04.2024, ПРАЙМ
Внешний долг России на одного человека упал до минимума с 2005 года
Российский внешний долг на душу населения по состоянию на первое апреля 2024 года понизился до значения 2,1 тысячи долларов, что является минимальным... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T06:19+0300
2024-04-12T06:19+0300
2024-04-12T06:19+0300
экономика
внешний долг
банк россии
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский внешний долг на душу населения по состоянию на первое апреля 2024 года понизился до значения 2,1 тысячи долларов, что является минимальным показателем с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Банка России. В первом квартале текущего года показатель упал до 304 миллиарда долларов, что составляет около 15,05% ВВП, то есть минимальным значением по меньшей мере с 1993 года. В расчете на душу населения обязательства страны перед нерезидентами в январе-марте этого года уменьшились до 2079 долларов с 2167 долларов, зафиксированным кварталом ранее. Это является наименьшим с 2005 года, когда показатель был зафиксирован на уровне 1802 доллара. Максимальный за современную российскую историю показатель внешнего долга на душу населения был в 2013 году, тогда его значение составляло 5072 доллара, а к ВВП - в 1999 году, когда он был на уровне 91%.
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внешний долг, банк россии
Экономика, внешний долг, Банк России
Внешний долг России на одного человека упал до минимума с 2005 года
Внешний долг России на душу населения на 1 апреля упал до рекордных 2,1 тысячи долларов
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский внешний долг на душу населения по состоянию на первое апреля 2024 года понизился до значения 2,1 тысячи долларов, что является минимальным показателем с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Банка России.
В первом квартале текущего года показатель упал до 304 миллиарда долларов, что составляет около 15,05% ВВП, то есть минимальным значением по меньшей мере с 1993 года.
В расчете на душу населения обязательства страны перед нерезидентами в январе-марте этого года уменьшились до 2079 долларов с 2167 долларов, зафиксированным кварталом ранее. Это является наименьшим с 2005 года, когда показатель был зафиксирован на уровне 1802 доллара.
Раскрыты новые данные о внешнем долге России
Максимальный за современную российскую историю показатель внешнего долга на душу населения был в 2013 году, тогда его значение составляло 5072 доллара, а к ВВП - в 1999 году, когда он был на уровне 91%.