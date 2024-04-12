https://1prime.ru/20240412/energorynok-847334186.html

В ЕК назвали преимущества реформирования европейского энергорынка

В ЕК назвали преимущества реформирования европейского энергорынка - 12.04.2024, ПРАЙМ

В ЕК назвали преимущества реформирования европейского энергорынка

Согласованный в четверг Европейским парламентом закон о реформе энергетического рынка Евросоюза позволит в том числе странам ЕС вводить ограничения на поставки... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T13:38+0300

2024-04-12T13:38+0300

2024-04-12T13:38+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Согласованный в четверг Европейским парламентом закон о реформе энергетического рынка Евросоюза позволит в том числе странам ЕС вводить ограничения на поставки газа из России и Белоруссии, включая трубопроводный газ и СПГ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Такой закон теперь нуждается в утверждении Советом Евросоюза, добавил он. "Одним из положений этого закона, который прошел утверждение в Европарламенте и теперь должен пройти утверждение в Совете ЕС, является возможность для стран-членов вводить ограничение на доступ к газовым сетям российского и белорусского газа, включая трубопроводный или СПГ, чтобы иметь возможность ограничить поставки из России", - сказал он. Представитель ЕК при этом указал, что такие решения должны будут приниматься странами "в координации и после консультаций с Еврокомиссией и другими странами союза". Совет ЕС и Европарламент в декабре прошлого года достигли предварительной договоренности по реформам для энергетического рынка, которое устанавливает ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. Сообщалось, что правила также позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.

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европа, россия, белоруссия, энергорынок