https://1prime.ru/20240412/es-847342734.html

Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу

Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу - 12.04.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу

Европейский союз нуждается в Украине из-за ее больших ресурсов и крупного сельскохозяйственного сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритас Схинас. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:47+0300

2024-04-12T15:47+0300

2024-04-12T15:47+0300

политика

ек

ес

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

АФИНЫ, 12 апр - ПРАЙМ. Европейский союз нуждается в Украине из-за ее больших ресурсов и крупного сельскохозяйственного сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритас Схинас.Еврокомиссар выступил 12 апреля на Дельфийском экономическом форуме. Организации мероприятия распространили его заявление.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нам нужна Украина, потому что это большая страна с большим количеством ресурсов, крупнейшим производством в сельскохозяйственном секторе, она будет хорошим партнером", - рассказал Схинас.По его словам, Украина может стать членом Евросоюза где-то в 2032-2035 годах, при этом со вступлением в НАТО Киеву придется повременить.Говоря о спецоперации, Схинас отметил, что Украина может продолжать вести боевые действия, пока Европа выделяет ей два миллиарда евро в месяц, закупая оружие на деньги налогоплателщиков.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи, о чем сообщал глава Евросовета Шарль Мишель.

https://1prime.ru/20240412/frantsiya-847337085.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ек, ес, украина