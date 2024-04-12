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Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу
Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу - 12.04.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу
Европейский союз нуждается в Украине из-за ее больших ресурсов и крупного сельскохозяйственного сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритас Схинас. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:47+0300
2024-04-12T15:47+0300
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АФИНЫ, 12 апр - ПРАЙМ. Европейский союз нуждается в Украине из-за ее больших ресурсов и крупного сельскохозяйственного сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритас Схинас.Еврокомиссар выступил 12 апреля на Дельфийском экономическом форуме. Организации мероприятия распространили его заявление.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нам нужна Украина, потому что это большая страна с большим количеством ресурсов, крупнейшим производством в сельскохозяйственном секторе, она будет хорошим партнером", - рассказал Схинас.По его словам, Украина может стать членом Евросоюза где-то в 2032-2035 годах, при этом со вступлением в НАТО Киеву придется повременить.Говоря о спецоперации, Схинас отметил, что Украина может продолжать вести боевые действия, пока Европа выделяет ей два миллиарда евро в месяц, закупая оружие на деньги налогоплателщиков.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи, о чем сообщал глава Евросовета Шарль Мишель.
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ек, ес, украина
Политика, ЕК, ЕС, УКРАИНА
15:47 12.04.2024
 
Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу

Вице-президент ЕК Схинас: Украина нужна Евросоюзу из-за ее больших ресурсов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 12 апр - ПРАЙМ. Европейский союз нуждается в Украине из-за ее больших ресурсов и крупного сельскохозяйственного сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритас Схинас.
Еврокомиссар выступил 12 апреля на Дельфийском экономическом форуме. Организации мероприятия распространили его заявление.
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"Нам нужна Украина, потому что это большая страна с большим количеством ресурсов, крупнейшим производством в сельскохозяйственном секторе, она будет хорошим партнером", - рассказал Схинас.
По его словам, Украина может стать членом Евросоюза где-то в 2032-2035 годах, при этом со вступлением в НАТО Киеву придется повременить.
Говоря о спецоперации, Схинас отметил, что Украина может продолжать вести боевые действия, пока Европа выделяет ей два миллиарда евро в месяц, закупая оружие на деньги налогоплателщиков.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи, о чем сообщал глава Евросовета Шарль Мишель.
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