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Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз

Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз - 12.04.2024, ПРАЙМ

Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз

Украине не следует питать больших надежд относительно вступления в Евросоюз, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на Дельфийском... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T16:08+0300

2024-04-12T16:08+0300

2024-04-12T16:08+0300

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АФИНЫ, 12 апр - ПРАЙМ. Украине не следует питать больших надежд относительно вступления в Евросоюз, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на Дельфийском экономическом форуме."Невозможно, чтобы страна, находящаяся в войне, стала полноправным членом", - сказал он в ходе общения с журналистами.Баррозу также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента в зону СВО. По его словам, этого не случится, поскольку со стороны Европы и США существует "четкая красная линия".Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

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