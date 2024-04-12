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Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз
Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз - 12.04.2024, ПРАЙМ
Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз
Украине не следует питать больших надежд относительно вступления в Евросоюз, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на Дельфийском... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:08+0300
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2024-04-12T16:08+0300
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АФИНЫ, 12 апр - ПРАЙМ. Украине не следует питать больших надежд относительно вступления в Евросоюз, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на Дельфийском экономическом форуме."Невозможно, чтобы страна, находящаяся в войне, стала полноправным членом", - сказал он в ходе общения с журналистами.Баррозу также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента в зону СВО. По его словам, этого не случится, поскольку со стороны Европы и США существует "четкая красная линия".Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
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ес, ек, украина
Экс-председатель ЕК призвал Киев не питать надежд о вступлении в Евросоюз
Экс-председатель ЕК Баррозу призвал не питать больших надежд на вступление Украины в ЕС
АФИНЫ, 12 апр - ПРАЙМ. Украине не следует питать больших надежд относительно вступления в Евросоюз, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на Дельфийском экономическом форуме.
"Невозможно, чтобы страна, находящаяся в войне, стала полноправным членом", - сказал он в ходе общения с журналистами.
Баррозу также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военного контингента в зону СВО. По его словам, этого не случится, поскольку со стороны Европы и США существует "четкая красная линия".
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
Лукашенко заявил, что Франция "не полезет" защищать Украину